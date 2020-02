Naomi Osaka, triste pour le niveau offert en Fed Cup contre l’Espagne

Le joueur de tennis japonais Naomi Osaka Elle a été très déçue par l’image donnée lors du match contre l’Espagnole Sara Sorribes au premier point des éliminatoires de la Fed Cup. Bien que beaucoup aient dit que l’ancien numéro un mondial pouvait avoir un certain inconfort physique, Osaka était responsable de le nier: “Je n’ai eu aucun problème physique, je n’étais tout simplement pas préparé à un tel match. Je n’ai pas été mentalement et mon rival en a profité pour remporter la victoire. C’est de ma faute et je suis très triste de ce qui s’est passé”, a déclaré Osaka. une fois de plus, il a montré que c’est sur de l’argile qu’il souffre le plus.

