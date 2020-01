Naomi Osaka: “Voir mon père dans la boîte me rend heureuse”

Une des choses qui rend plus heureux Naomi Osaka, à part la victoire, c’est de pouvoir voir son père assis dans sa loge. Les Japonais ont été interrogés à ce sujet lors d’une conférence de presse. “Il est très superstitieux et avant, quand il était assis dans ma loge, je l’ai regardé et je me suis beaucoup plaint mais j’ai déjà mûri. Pendant trois ou quatre ans il ne s’est pas assis et ça me fait plaisir”, a expliqué le Japonais, qui a souligné qu’il arrivait Melbourne sans réfléchir qui défend le titre. “Lors des premiers tours, pour moi, je comprends que je ne devrais pas jouer parfaitement mais augmenter mon niveau et me sentir à l’aise”, a-t-il déclaré.

