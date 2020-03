Navratilova congédie Sharapova | Point de rupture

Martina Navratilova Il a une bonne habitude de donner à ses chroniques une vision complète et globale lorsqu’il voit ou analyse un sujet précis, en l’occurrence valorisant la carrière de Maria Sharapova, essayant de comprendre et de synthétiser la figure de qui a déjà dit au revoir au tennis, à 32 ans. La grande légende du tennis mondial écrit sur «Masha», et le fait en ajoutant de la valeur pour capituler les «nécrologies» du tennis qui se sont produites ces jours-ci.

“Surtout, Maria Sharapova était une concurrente”, commence Martina. “Intense et féroce, comme quiconque a remporté autant de titres qu’elle. Et tandis que la compétitivité est bien vue chez les hommes et est considérée comme un grand avantage, les femmes décollent et le discréditent souvent. Je peux comprendre ce sentiment, et Je pense que c’était parfois difficile pour Sharapova. “

Un paragraphe qui explique bien qui était Maria Sharapova sur le circuit WTA. “Mais Sharapova n’a jamais changé qui elle était en tant que personne, et elle n’a pas cessé d’être qui elle était en tant que joueuse de tennis simplement parce que d’autres personnes n’aimaient pas sa nature. Personne ne la voulait comme rivale; elle n’a pas retiré son pied de l’accélérateur pendant un moment.” sa carrière, Sharapova a marché au rythme de sa propre musique: elle n’était pas au tennis pour gagner des concours de popularité, ni parmi le public ni parmi ses coéquipières, et peut-être qu’elle n’était pas toujours aussi appréciée qu’elle aurait pu l’être, mais elle a fait ce que J’avais besoin de gagner et cela a fonctionné pour lui. “

Pour Martina, le symptôme de compétitivité de Maria a été observé sur terre battue. Bien que Sharapova ait remporté Wimbledon à 17 ans, je ne pense pas que ce soit sa plus grande réussite. À mon avis, ce titre de Wimbledon n’était pas aussi impressionnant que ses deux titres à Paris. Dans ses premières années, en tant que joueuse de terre battue, elle se qualifiait de “vache sur la glace” en raison de sa façon de bouger et de jouer en surface. A cette époque, son jeu était bien mieux adapté aux terrains durs et au gazon qu’à la terre battue. Mais Sharapova a continué jusqu’à ce que la terre devienne sa meilleure surface. Ces deux titres à Roland-Garros étaient une illustration de la façon dont Sharapova a pleinement profité de ce qu’il avait et comment il a adapté son jeu. “

La blessure a diminué son service et cela a conditionné ses dernières années. “Sharapova a eu un grand service. Mais après sa chirurgie de l’épaule, son service n’a plus jamais été le même. Plus que toute autre chose dans son jeu, que ce soit son corps ou sa tête, son service l’a coulé. Et quand votre service ce n’est pas pour vous, le reste de votre jeu s’effondre vraiment, à la fois physiquement et émotionnellement. “

Sa rivalité avec Williams sera toujours présente et restera dans les mémoires. “Sharapova sera jugée en partie sur la base de son bilan contre Serena Williams. Malheureusement pour Sharapova, vous pouvez être la joueuse mentale la plus difficile du monde, mais parfois il y aura quelqu’un avec qui vous ne cadrez pas aussi bien, et c’était Williams. Cette confrontation contre Williams ne sera jamais cela le favorisait, notamment parce que l’Américain avait un service formidable. Sharapova était assez bon contre tout le monde, mais Williams avait toujours autre chose. “

