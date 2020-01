Navratilova «Serena Williams est en bonne santé, en forme et aussi motivée qu’elle l’a jamais été»

Martina Navratilova, 18 fois championne du Grand Chelem, a déclaré que Serena Williams serait la favorite pour remporter le tournoi de l’Open d’Australie du Grand Chelem à Melbourne, dans une colonne pour le site Web du WTA Tour. Classé n ° 9 au monde, Serena vise à remporter son 24e titre du Grand Chelem à Melbourne après avoir perdu lors des quatre dernières finales qu’elle a atteint au Slams.

Navratilova dit: “La pression émotionnelle a augmenté pour Serena Williams alors qu’elle cherche un titre en simple record du 24e Grand Chelem. Elle sait, à l’âge de 38 ans, qu’il lui reste du temps pour égaliser puis battre ce record.

Et elle a perdu ses quatre dernières finales majeures. C’est pourquoi je pense que Williams a remporté un tournoi à Auckland le week-end dernier – pour son premier titre en trois ans, ainsi que son premier depuis qu’elle est devenue mère – était un moment si important.

Prendre ce titre aurait été une libération émotionnelle qui devrait l’aider à l’Open d’Australie, et c’est pourquoi elle est la préférée à Melbourne Park. Ce titre devrait effacer une partie du doute qui se construit dans son esprit quant à savoir si elle pourrait jouer en finale.

Lorsque vous arrivez à plusieurs finales et que vous ne jouez pas dans ces matchs, ce tissu cicatriciel commence à s’accumuler dans votre esprit. Le simple fait de décrocher le titre d’Auckland, même si elle n’a battu personne au niveau vraiment élite, aidera Williams à se sentir à nouveau comme une gagnante.

Bien que j’aimerais encore que Williams joue un peu plus – elle n’a eu que cinq matches depuis la finale de l’US Open de septembre dernier, tous à Auckland la semaine dernière – elle est en bonne santé, elle est en forme et elle est aussi motivée qu’elle l’a jamais été. “

S’exprimant sur les autres meilleures joueuses féminines, Navratilova dit qu’elle ne s’attend pas à ce qu’Ash Barty remporte l’Open d’Australie, car la surface du court est peut-être un peu trop rapide à son goût. “Il me semble que Ashleigh Barty devrait être en mesure de gérer la pression de jouer à son domicile du Grand Chelem en tant que numéro un mondial de la WTA.

Les gens vont regarder le classement WTA et dire que cela signifie que Barty devrait gagner le tournoi. Je ne sais pas ce que ressent Ash, mais je pense que ce sera une proposition délicate pour elle. Pas nécessairement à cause des attentes du public australien, mais à cause de la surface plus rapide de Melbourne Park.

Son jeu est mieux adapté aux surfaces plus lentes – comme la terre battue de l’Open de France, où elle a remporté son premier majeur l’année dernière – et je pense qu’elle est plus vulnérable sur les courts rapides et durs de Melbourne. “Navratilova, 63 ans, espère également que l’ancien N ° mondial

1 Caroline Wozniacki sortirait du tournoi en beauté, en atteignant la deuxième semaine même si elle n’était peut-être pas candidate au titre. “C’est le dernier tournoi de Caroline Wozniacki avant sa retraite et il y aura beaucoup de soutien de la foule pour le champion 2018.

Les Australiens l’aiment vraiment et que ne pas aimer? Mais ça va être un mélange d’émotions pour elle et cela pourrait être le plus grand défi. Comment peut-elle contrôler cela? Il va être difficile pour Wozniacki de ne pas devenir nostalgique pendant qu’elle est sur le terrain; elle aura du mal à garder son esprit d’errer sur le chemin de tenter de gagner un match.

Je ne pense pas que Wozniacki ait la moindre idée de remporter le tournoi mais, à coup sûr, elle aimerait bien faire, au moins entrer dans la deuxième semaine et sortir en beauté. En espérant que cela se produise!