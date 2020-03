Navratilova: Tout au long de sa carrière, Maria Sharapova a marché au rythme de son propre tambour

La légende du tennis Martina Navratilova dit que Maria Sharapova, quintuple championne du Grand Chelem, restera dans les mémoires pour sa “ pure compétitivité, car elle ne donne jamais rien de moins que son meilleur absolu ”. Dans une chronique du WTA Tour, le champion du Grand Chelem à 18 reprises dit: “Sharapova était un compétiteur sur le court de tennis, aussi intense et féroce que quiconque ayant déjà pratiqué ce sport.

Et tandis que la compétitivité est célébrée chez les hommes, et considérée comme un gros plus, les femmes sont très souvent réprimandées. Je peux m’identifier à cela, et je pense que c’était parfois difficile pour Sharapova … Sharapova, n’a jamais changé qui elle était en tant que personne, ni abandonné qui elle était en tant qu’athlète, juste parce que d’autres personnes ne l’ont pas fait arrive à aimer sa nature compétitive.

Permettez-moi de le dire ainsi, vous ne l’auriez pas voulue comme votre adversaire, elle ne lâcherait pas le pied même un instant .. Tout au long de sa carrière, Sharapova a marché au rythme de son propre tambour – elle n’était pas pas au tennis pour gagner des concours de popularité, que ce soit avec le public ou ses pairs, et peut-être qu’elle n’a pas toujours été aussi appréciée qu’elle aurait pu l’être, mais elle a fait ce dont elle avait besoin pour gagner, et cela a fonctionné pour elle …

Jusqu’à la fin de sa carrière, Sharapova avait toujours la même ténacité mentale qui l’avait toujours définie. Cela ne l’a jamais quittée. C’est pourquoi les deux dernières années ont dû être si difficiles pour elle, car elle essayait tout aussi fort qu’elle l’avait toujours fait.

Son esprit n’avait pas changé, mais son corps disait: “Naah, ça ne va plus arriver.” Cela devait être frustrant pour elle car l’effort était là mais les résultats n’étaient pas, donc je n’ai pas été surpris d’entendre qu’elle avait décidé de raccrocher.

J’attendais cette nouvelle depuis un moment. Navratilova dit que la carrière de Sharapova sera toujours définie par son record contre Serena Williams .. “Malheureusement pour Sharapova, vous pouvez être la joueuse la plus difficile mentalement au monde mais parfois il y aura une joueuse contre laquelle vous ne vous affronterez pas si bien, et c’était Williams.

Ce match contre Williams ne l’a tout simplement pas favorisée, d’autant plus que l’Américaine a certainement beaucoup mieux servi. Sharapova a été assez bonne contre tout le monde, mais Williams s’est toujours levée pour ses matchs contre la Russie. À son crédit, Sharapova n’a jamais cédé à ces matchs, ce n’était pas dans sa nature. ”