“Ne peut pas donner d’horaire fixe” – Mutua Madrid Open annonce sa décision

La pandémie de coronavirus a gravement affecté la saison de tennis. Il a annulé 5 tournois Masters et Premier Mandatory et reporté un grand chelem. Pour apaiser l’esprit des amateurs de tennis, le président et chef de la direction du Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian s’est exprimé.

Qu’a dit Gerard Tsobanian?

Dans une interview accordée à L’Équipe, Gerard Tsobanian a déclaré qu’il pensait que le Mutua Madrid Open pourrait avoir lieu en septembre. Le tournoi se déroulera juste après l’US Open et juste avant l’Open de France. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas donner un calendrier fixe du tournoi pour une «saison déjà endommagée».

Au sujet de la question de savoir si les joueurs accepteraient de jouer sur des terrains durs et des courts en terre battue en si peu de temps, a-t-il déclaré:

«Cela ne devrait pas être un problème. Je pense qu’ils l’accepteraient étant donné l’urgence et la complexité de ce qui reste à jouer. »

Il a poursuivi en disant: «Tout le monde n’atteint pas la finale de l’US Open, beaucoup perdent la première semaine ou au début de la seconde, ce qui leur donne le temps de se préparer à jouer à Madrid sur terre battue. En fait, seuls les finalistes de l’US Open ressentiront le changement. »

Les amateurs de tennis seront certainement soulagés d’entendre la possibilité de jouer à l’Omnu de Mutua Madrid. Cependant, ils ne devraient pas espérer.

La situation des coronavirus ne s’améliore pas. Si cette situation persiste, il est très possible que nous ne voyions pas de tennis cette année. Ce n’est pas quelque chose que les fans de tennis veulent, mais c’est quelque chose qui va probablement se produire.

Le seul espoir de contenir ce virus est le nouveau vaccin qui fait actuellement l’objet d’essais sur l’homme. Si cela fonctionne, alors nous pouvons voir le retour de la saison de tennis. Espérons que nous pourrons regarder les 5 tournois annulés.