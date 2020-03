Ne pourrait-il plus y avoir de tennis en 2020 pour le Coronavirus?

Préoccupation. C’est le mot qui pourrait le mieux définir ce qui se passe dans le monde avec la pandémie de Coronavirus existant aujourd’hui. Alors que les différents pays du monde commencent à fermer les villes et les frontières pour arrêter l’expansion, une ombre de doute plane sur le monde du sport et l’avenir qui vous attend dans ce 2020. Alors que d’autres sports comme le football ou le basket-ball pourraient célébrer leurs ligues locales respectives sans faire de voyages d’un pays à l’autre, le tennis a devant lui un problème assez important à affronter et cela lui fait sérieusement craindre de pouvoir revenir cette saison.

Alors ils en débattaient sur Twitter Emilio Sánchez Vicario y Tomás Carbonell. L’inconvénient du tennis par rapport à d’autres sports est que chaque meilleur joueur de tennis mondial vient d’une partie du monde et que chaque joueur de tennis a des personnes différentes dans son équipe, également de pays différents. Chaque pays et chaque gouvernement du monde, avec cette crise, impose ses propres mesures et tout indique que lorsque cette pandémie parviendra à être maîtrisée, des contrôles seront imposés à toute personne venant de l’extérieur pour éviter une réactivation du virus, ce qui commence déjà à faites de la Chine où vos chiffres de contagion actuels ne proviennent plus de la population locale mais de personnes étrangères.

Je ne pense pas que 2020 soit possible, il n’y aura plus de tennis. Lorsque les virus disparaissent dans chaque pays, les gouvernements imposent un contrôle et imposent des quarantaines pendant 14 jours, comme en Chine, ils le font même pour se déplacer de ville en ville. Il est impossible pour les joueurs de mettre en quarantaine 14 jours avant chaque tournoi. https://t.co/joMuZ4Rtwj

– EmilioSanchezVicario (@EmilioSVicario) 22 mars 2020

Les experts soulignent que ce coronavirus n’expirera pas à l’heure prédéterminée il y a trois semaines, alors qu’il était question de revenir à la normale fin avril. Personne ne pointe plus dans cette direction, et il y a ceux qui parlent du début ou de la mi-juin pour que la courbe infectée soit entièrement contrôlée dans chaque pays si tout le monde commence à fermer ses frontières à partir de maintenant. Le fait d’avoir infecté même dans des régions où il fait assez chaud soulève des inquiétudes mondiales.

Comme nous l’avons dit, alors que le football ou le basket-ball pourraient développer leurs ligues locales respectives en voyageant en douceur dans leur pays le jour venu, le tennis a l’inconvénient que chaque joueur de tennis est d’une nationalité et voyage d’une autre partie du monde. Il serait impossible d’avancer dans la saison de tennis si, selon le lieu du tournoi, une quarantaine de 14 jours était imposée à quiconque y atterrirait. Alors qu’en Europe, il est même douteux qu’avant l’été tout puisse être contrôlé, aux États-Unis, c’est maintenant que les restrictions ont commencé après avoir subi un pic très élevé d’infections ces derniers jours et être un si grand pays, il est impossible de connaître sa progression . Le circuit de tennis devait frapper l’Amérique du Nord en juillet avec les Masters 1000 et canadien de Cincinnati, ainsi que l’US Open fin août.

Et c’est que même le tour de l’herbe ne tient qu’à un fil puisque le Royaume-Uni a agi très tard contre le virus et la situation y est assez inquiétante puisqu’aujourd’hui ils n’ont pas encore fermé le pays. Même Feliciano López Il a discuté avec Emilio de la possibilité que tout ne revienne pas avant 2021. Si cela prenait plusieurs mois pour un contrôle total, cela n’aurait pas beaucoup de sens de ne jouer que deux mois de compétition dans la dernière partie de cette année, étant en mesure de tout laisser assis pour revenir la saison suivante dans ce qui serait un coup très dur pour l’industrie du tennis à différents niveaux.

Capitaine ça ne va pas pouvoir faire avec nous! A Madrid il semble que nous sommes en guerre, j’espère que vous allez bien à Naples et surtout faites attention au tennis https://t.co/dsVlUgbjI5 dont nous parlerons plus tard mais 2021 semble être une réelle possibilité ..

– Feliciano López (@feliciano_lopez) 23 mars 2020

Pour l’instant, les circuits ATP et WTA ont essayé de ne pas se prendre la main et alors que d’autres sports parlent de revenir à leur compétition en mai, le tennis a tout reporté jusqu’au 8 juin au moins. Aujourd’hui, il est difficile de prédire ce qui se passera dans les mois à venir, mais nous devrons rester à jour et voir si le Coronavirus peut être contrôlé pour savoir si nous pouvons revoir le tennis en cette année 2020.

