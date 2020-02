Netflix sort sa série documentaire Naomi Osaka

La star du tennis japonaise Naomi Osaka fait l’objet d’une série documentaire sur Netflix, qui devrait être dirigée par Garrett Bradley. Netflix n’a pas encore dévoilé le titre de la série et la date de sa sortie. La série devrait être dirigée en association avec Uninterrupted, une marque d’autonomisation des athlètes fondée par LeBron James et Maverick Carter et produite par Endeavour Content, propriété de Film 45.

Osaka est devenue la première joueuse asiatique à atteindre le sommet du classement WTA ou ATP après sa première victoire au Grand Chelem, l’US Open en 2018, puis le soutient avec le titre de l’Open d’Australie en 2019. Avec une mère japonaise et un père haïtien, Osaka a émigré du Japon aux États-Unis

à un très jeune âge. La série mettra en évidence la pression professionnelle, le calendrier de voyage effréné et le voyage de réalisation de soi d’Osaka. Le documentaire la conduira également au Japon pour comprendre ses liens avec le pays qu’elle représente et les reflets de son identité multiculturelle.

«Être en mesure de raconter mon histoire et de laisser entrer les gens pendant cette grande année, en travaillant avec une équipe qui me comprend vraiment, a été une expérience enrichissante. Il ne ressemblera pas à un documentaire sportif traditionnel, et je suis tellement heureux de le partager avec tout le monde », a déclaré Osaka dans une déclaration préparée.