NextGen ATP Race à Milan. L’Espagne compte trois joueurs dans le top 20

La saison 2020 a commencé il y a à peine six semaines, mais Course à Milan nous pouvons voir déjà reflété la lutte particulière que les joueurs de la Next gen. Le top 10 est dominé par le Canada et l’Australie, avec deux joueurs par nation; Denis Shapovalov (1) et Álex de Miñaur (3) ce sont des joueurs de tennis qui, bien que par âge ils soient envisagés dans ce classement, par des sensations ils sont appelés à se battre pour une place dans le Finales Nitto ATP. L’Espagne est représentée parmi les dix premiers grâce à un Alejandro Davidovich (8) qui ne cesse de croître. Si nous regardons un peu, deux autres Espagnols apparaissent, Carlos Alcaraz (12), le plus jeune du top 20, et Nikolas Sánchez Izquierdo (15). Danois Rune Holger, du même âge qu’Alcaraz et sur lequel on attend beaucoup, occupe actuellement la 34e position. En tout état de cause, l’important n’est pas de savoir comment il commence, mais comment il se termine.

