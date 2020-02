Ni Nadal, ni Osaka, ni Andreescu ni Gauff: le tennis se vide dans le Laureus 2020

Il n’y avait pas de chance dans le Laureus 2020. Opté Raphael Nadal et Naomi Osaka au meilleur athlète masculin et féminin de l’année respectivement, tandis que Bianca Andreescu et Coco gauff ils ont partagé une nomination pour Sportsman Revelation, mais les récompenses de cette édition n’ont pas été généreuses avec le monde du tennis. Ils ont remporté Messi et Hamilton, partageant le prix pour la première fois de l’histoire; il a emmené sa Simone Biles quitter Osaka sans récompense, tandis que le cycliste Egan Bernal a remporté la course à laquelle Bianca et Cori couraient. Le tennis devra attendre 2021 pour triompher à nouveau dans le Laureus.

