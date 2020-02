Nick Kyrgios a levé plus de 90 000 $ pour la crise des feux de brousse

Tennis – La star australienne du tennis Nick Kyrgios a déclaré que GrilldBurgers égalait sa contribution des as de l’Open d’Australie à la crise des feux de brousse. Kyrgios a publié un tweet disant: “Je suis vraiment content de cela et j’ai dit que @GrilldBurgers correspondait aussi à mes as @AustralianOpen.

Nous sommes donc à plus de 90 000 $. “Selon le tweet de l’Australien, Kyrgios a récolté 20 700 $ auprès des as qu’il a touchés à la Coupe ATP, 30 000 $ auprès des as qu’il a touchés à l’Open d’Australie et 10 000 $ auprès de la légende du tennis John McEnroe. Avec la contribution de GrilledBurger, le le total des fonds amassés est maintenant de 90 000 $, selon l’Australien.

Kyrgios a été le joueur qui a attiré l’attention du monde du tennis sur la crise des feux de brousse avec son tweet disant qu’il donnerait des fonds en fonction du nombre d’As qu’il avait touchés pendant l’été australien.

Cela a été repris par plusieurs joueurs qui ont apporté des contributions similaires. Il était également le joueur qui a demandé à Tennis Australia de faire quelque chose pour collecter des fonds pour les personnes touchées par la crise. Cela a conduit Tennis Australie à accueillir l’événement AO Rally for Relief avant le tournoi, qui a permis de recueillir près de 5 millions de dollars AUSD pour les personnes touchées par la crise. Kyrgios a atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie où il a perdu un match serré en quatre sets contre Rafael Nadal.