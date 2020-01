Nick Kyrgios après la défaite face à Rafael Nadal: “J’ai progressé”

“Je suis bouleversé d’avoir perdu ce soir”, avait déclaré Nick Kyrgios après le match contre Rafael Nadal. Il aurait peut-être été trop long pour l’Australien d’avoir même duré trois heures et 38 minutes.

Il a joué dur et dur avec Nadal pour tirer le meilleur parti de lui avec des smashes et des cross courts. Mais la constance de Kyrgios était à la traîne et le résultat final était Nadal remportant le match 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. L’icône espagnole a saisi le premier set 6-3 et aurait pu devenir trop sûre d’elle-même, car c’est l’Australien qui est revenu avec une vengeance, brisant des services et dynamitant des balles sur le terrain, poussant Nadal hors de position.

Il avait retrouvé de l’énergie et avait pu gagner le deuxième set 6-3. Nadal et Kyrgios jouaient tous les deux très bien dans le troisième set avec un bris d’égalité. Kyrgios est entré dans le match passé émotionnellement en raison de l’accident d’hélicoptère qui a tué l’ancien basketteur Kobe Bryant.

L’Aussie avait porté son maillot dans le stade et son début de match n’était pas exceptionnel du tout. C’est bientôt qu’il a réussi à se débarrasser des larmes et a bien joué dans le troisième set, frappant les tirs dans le bris d’égalité.

C’est Nadal qui est venu et a mis le set de côté pour la victoire. Le quatrième set était l’affaire car les performances de Kyrgios se sont un peu relâchées, ressentant peut-être les effets d’un match de plus de quatre heures avec Karen Khachanov la nuit précédente.

Nadal a joué à la perfection et semblait connaître la recette pour maîtriser Kyrgios pour gagner des points. Il n’a pas fallu longtemps pour que les deux guerriers se rencontrent au filet pour serrer la main de Nadal le vainqueur. Plus tard, Kyrgios a expliqué les talents de Nadal en disant que “Rafa était vraiment bon.

Joué trop bien … Il vous fait jouer la balle supplémentaire … J’essayais de servir et de voler, j’essayais de faire du dropshot … “Kyrgios a eu du mal à certains moments à suivre Nadal et avec d’autres, a profité d’un smash ou cross court dynamique.

L’Australien a expliqué ses sentiments sur son propre match en disant: “Ça s’est senti beaucoup plus proche cette fois … Il a joué des points incroyables. J’avais l’impression que si j’avais obtenu ce troisième set, j’aurais vraiment, vraiment été au-dessus de lui.”

Nick Kyrgios peut parfois être réaliste et terre-à-terre. Il a évalué ses performances et a déclaré: “J’ai l’impression d’avoir progressé en tant qu’humain. En tant que joueur de tennis, je ne m’inquiète pas vraiment autant, mais je me sens bien et je veux certainement continuer dans cette direction.”