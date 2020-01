Nick Kyrgios après la victoire épique de Karen Khachanov: c’était fou, fou

La star du tennis australien Nick Kyrgios a perdu ses mots après avoir remporté une victoire épique à Melbourne Park samedi soir. Kyrgios, tête de série no 23, a devancé Karen Khachanov, 16e tête de série 6-2 7-6 (5) 6-7 (6) 6-7 (7) 7-6 (8) en un peu moins de quatre ans et demi heures de jeu pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

Khachanov a sauvé un point de set dans le troisième set et un de plus dans le quatrième set pour forcer un décideur – dans lequel il n’a pas réussi à décrocher une énorme victoire de retour. Le Russe a mené 8-7 dans le cinquième set super bris d’égalité et a récolté deux services, avant que Kyrgios ne remporte trois points de suite pour finir du côté du vainqueur lors du plus long match de sa carrière.

“Mec, c’était fou. Je ne sais même pas quoi dire en ce moment. C’était fou. Je n’ai pas de mots pour savoir comment je me sens en ce moment”, a déclaré Kyrgios après la victoire épique, selon l’AAP et Tennis Australia. «Rien de tout cela ne serait arrivé sans mon équipe, c’est certain.

Ils m’ont soutenu tout le temps. Et vous étiez à nouveau incroyables. «Je le perdais mentalement un peu… mon équipe de soutien, vous les gars, me vouliez juste au-delà de la ligne. Je pensais que j’allais perdre, honnêtement. “C’est émotionnel.

Je n’ai pas eu un moment comme ça depuis quatre, cinq ans, depuis la dernière fois que j’ai joué ici contre (Andreas) Seppi. C’est donc certainement l’une des meilleures victoires de ma carrière, je pense. C’était fou ».