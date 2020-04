Nick Kyrgios atteint la mentalité mamba de Kobe Bryant pour surmonter la crise

Après avoir tatoué son bras droit en hommage à Kobe Bryant, Nick Kyrgios a partagé une partie d’une interview avec le joueur regretté de la NBA. Les mots de Kobe tiennent comme un gant pendant les moments difficiles que le monde doit traverser en ce moment.

«Passez un bon moment, profitez de la vie! La vie est trop courte pour être abattue, découragée.

Vous devez continuer à bouger, vous devez continuer, mettre un pied devant l’autre, sourire et continuer à rouler », a déclaré Kobe Bryant. Récemment, Kyrgios a encouragé à son tour un autre joueur, Noah Rubin, après que l’Américain a déclaré qu’il ne valait pas la peine d’être inclus dans le top 20 des joueurs les plus influents de L’Equipe de tennis.

“Pourquoi ne vous sentiriez-vous pas digne de faire ou non cette liste? Vous faites un excellent travail. Vous êtes un grand joueur de tennis. Arrêtez de lire dans cette merde”, a déclaré Kyrgios à Rubin sur Twitter. Rubin, un ancien champion junior de Wimbledon, et maintenant classé dans le Top 250 au classement mondial – est responsable de la série Behind the Racquet – une plateforme où les joueurs de tennis peuvent partager leurs propres difficultés sur et hors du court.

En ce qui concerne la situation de Kyrgios pendant cette pandémie, nous pouvons dire qu’il est assez en sécurité. Jusqu’à présent, l’Australie a un faible nombre de cas de COVID-19, étant donné que 6 619 personnes ont été confirmées par l’infection et 71 sont décédées sur l’ensemble du continent.