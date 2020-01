Nick Kyrgios bat Khachanov pour affronter Rafael Nadal

Pour la deuxième nuit consécutive, la foule à Melbourne Park a eu l’occasion de profiter d’un match de tennis passionnant qui s’est déroulé jusqu’au fil. Après Roger Federer et John Millman qui se sont battus pendant quatre heures et trois minutes vendredi, Nick Kyrgios et Karen Khachanov sont restés sur le terrain encore plus longtemps, la star locale célébrant un 6-2, 7-6, 6-7, 6- 7, 7-6 triomphe en quatre heures et 26 minutes, prévalant dans le match décisif 10-8 pour assurer la place au quatrième tour où il joue contre le numéro un mondial.

1 Rafael Nadal! Jouant un marathon pour la deuxième fois en trois jours, Karen a repoussé une balle de match dans les deux sets trois et quatre, donnant ses 120% et poussant Kyrgios aux limites avant de finalement tomber dans le tie-break décisif, propulsant l’Australien dans les 16 derniers pour la troisième fois.

C’est la rencontre avec 54 as et de nombreux points brillants des deux côtés qui a gardé la foule sur le bord de leurs sièges du début à la fin. Nick n’a gagné que six points de plus au total dans un thriller qui les a vus au filet environ 120 fois, avec trois pauses de six occasions pour Kyrgios et une seule pour Khachanov dans tout le match, restant ferme malgré cela et finissant presque devant l’Australien. .

Il s’agissait de Nick dans le premier set, de bien servir et de faire des pauses consécutives qui l’ont porté vers 6-2 malgré quelques problèmes de jambe qui ont nécessité un temps mort médical. Trouver sa gamme dans le set numéro deux, Karen a commencé à jouer beaucoup mieux et au niveau de son rival, atteignant le bris d’égalité après avoir gaspillé une chance de pause que Kyrgios a saisi 7-5 avec deux mini-pauses, faisant un autre grand pas vers le triomphe.

Tirant de l’arrière 4-2 dans le troisième set, le Russe a rebondi avec une pause dans le huitième match qui lui a donné un élan, sauvant une balle de match à 5-6 dans le tie-break pour le voler 8-6 et obtenir son nom sur le tableau de bord à venir de l’ensemble numéro quatre.

Là, Nick a repoussé deux occasions de pause au septième match et a eu une autre balle de match à 7-6, refusée par Karen qui a décroché le briseur 9-7 et a forcé le set décisif après une résistance héroïque. Fatigués mais pas battus, Nick et Karen ont effectué 12 prises puissantes dans le cinquième set pour établir le bris d’égalité décisif du match où Khachanov a saisi une mini-pause pour un avantage de 8-7, éloignant de deux points la victoire.

Au lieu de cela, Kyrgios a rassemblé toute la confiance et le boost, remportant trois points d’affilée pour sceller l’accord et sortir au sommet de ce qui a été l’un des matchs de sa carrière jusqu’à présent.