Nick Kyrgios contre les tournois sur terre battue et Gianluca Mager

Nick Kyrgios est toujours le protagoniste d’infinies controverses, également à travers les réseaux sociaux. Cette fois, la polémique a éclaté sur Twitter. Au milieu du tournois d’argile, pour lequel Kyrgios n’a jamais montré un grand amour et une grande disposition et, malgré lui, le joueur italien Gianluca Mager, finaliste de l’ATP 500 à Rio de Janerio Un article sur Twitter a déclaré: “Gianluca Mager est en finale d’un tournoi de 500 points et il est en larmes sur sa chaise.

Je suis en larmes en réalisant que Gianluca Mager sera n ° 77 dans le monde demain. Devant Herbert, Tiafoe, Pospisil, Popyrin et trop d’autres pour les nommer. “En réponse à un autre post d’un utilisateur qui a écrit:” Trop d’autres noms qui n’ont jamais atteint une finale de 500? “, Nick Kyrgios a écrit: “Combien de victoires sur terrain dur et sur gazon at-il remportées?” se référant à Mager et, indirectement, négligeant les tournois d’argile avec peu d’importance.

En réponse à un autre tweet ultérieur d’un utilisateur sur le même sujet: “attendez pourquoi est” en avance sur popyrin “une chose”, Dit Kyrgios: “Popyrin a fait de nombreux 3èmes tours au Grand Chelem”. Les Kyrgios habituels, toujours prêts à créer des discussions plus ou moins intéressantes, avec controverses et confrontations sociales.

Est-ce bon ou mauvais pour l’image du tennis?

