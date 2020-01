«Nick Kyrgios devrait être une menace massive pour quiconque»

Le 23e tête de série Nick Kyrgios est en toute sécurité jusqu’au troisième tour de l’Open d’Australie, battant Gilles Simon 6-2, 6-4, 4-6, 7-5 en deux heures et 49 minutes. Atteignant 28 as, Nick a perdu le service deux fois et a pris cinq pauses pour contrôler le rythme malgré un léger revers dans le deuxième set.

Avec 67 gagnants et 40 erreurs non forcées, c’était une autre performance fiable du favori de la foule qui n’a perdu le contrôle que quelques fois, ayant de petits problèmes avec l’arbitre de chaise et racontant toutes sortes de choses à sa boîte, quelque chose qu’il s’est excusé après la rencontre.

Le natif de Canberra affrontera désormais la 16e tête de série Karen Khachanov au troisième tour, devenant la favorite de celui-ci contre la Russe qui n’a pas encore trouvé la forme, échappant à peine à la défaite contre Mikael Ymer lors du marathon de jeudi.

Pour Mats Wilander, Nick a été aussi dangereux que jamais, ayant l’air vif et concentré sur le terrain et présentant une menace pour tous les adversaires du match nul, même pas du monde. 1 Rafael Nadal contre lequel il pourrait jouer au quatrième tour de blockbuster.

“De toute évidence, Nick Kyrgios a un cœur énorme et passe beaucoup de temps avec sa Fondation NK en Australie, essayant d’aider des enfants défavorisés à se rendre sur le court de tennis”, a déclaré Wilander. “Il doit se sentir fier d’être un modèle pour tous ces enfants et c’est quelque chose qu’il sent qu’il doit respecter sur le court de tennis également, en particulier en Australie.

Si vous revenez en arrière, il a été assez bon en Australie quand il a eu des matchs; ses problèmes commencent à l’étranger. Je pense que Nick va mûrir encore plus et il a joué à très haut niveau jusqu’à présent à Melbourne. Il a l’air bien et en forme, il sert bien et représente une menace massive pour quiconque.

Le match contre Simon était Kyrgios nécessaire à ce stade de l’événement, se faire tester et être obligé d’augmenter son niveau après le résultat unilatéral dans les deux premiers sets. ”