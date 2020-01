Nick Kyrgios dit que le Premier ministre australien est trop lent pour réagir à la crise des incendies de forêt

La star du tennis australien Nick Kyrgios a critiqué le Premier ministre australien pour avoir été “beaucoup trop lent” tout en réagissant aux incendies de forêt qui ont touché plusieurs parties de l’Australie. Kyrgios a été l’une des premières stars du tennis à demander à Tennis Australia de faire quelque chose pour lever des fonds pour la crise et s’est engagé à faire un don de 200 $ AUSD pour chaque as qu’il a frappé lors des tournois qu’il joue en Australie ce mois-ci.

Cela a conduit à un mouvement similaire de la part de plusieurs autres joueurs de tennis. Kyrgios a écrit dans AthletesVoice en disant: “En tant que leader de notre pays, je ne pense pas que Scott Morrison en ait fait assez pour être honnête. À tout le moins, il était beaucoup trop lent à agir, alors que les gens perdaient la vie et que les familles étaient perdre leurs maisons.

Il n’y a rien de pire que ça. À l’heure actuelle, rien n’est plus important que d’aider ces personnes et d’éteindre les incendies. Donc, si je peux dire quelque chose à nos politiciens, c’est imaginer que vous êtes dans la même situation que ces gens qui ont été touchés.

Pour l’instant, la politique ne devrait pas avoir d’importance. Nous sommes là où nous en sommes, et nous devons simplement entrer et aider. Mais pour l’avenir, après que cette situation d’urgence se sera un peu atténuée, je pense que nous devons apporter des changements. Je pense beaucoup au changement climatique et à son impact sur l’environnement.

Le temps viendra où nos dirigeants devront s’asseoir et découvrir ce que nous pouvons faire pour protéger notre environnement. Il est urgent que nous trouvions une solution. “Kyrgios fera également partie de l’exposition de tennis organisée par Tennis Australia le 15 janvier qui mettra également en vedette Roger Federer, Rafael Nadal et Serena Williams parmi d’autres joueurs.

L’Australien dit également qu’il se sent béni d’avoir la plate-forme pour faire quelque chose pour les personnes touchées par les incendies et les pompiers. “Ces incendies brûlent depuis septembre et je voyais chaque jour des personnes affectées par cette catastrophe, se sentant impuissantes.

Je me rends compte maintenant que j’ai la chance d’avoir la plate-forme que je fais, donc je peux aider à faire la différence car il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que le sport. C’est sur cela que je choisis de me concentrer. Ma plus grande inspiration cet été, ce sont nos pompiers.

Ce sont les personnes les plus importantes que nous ayons de notre côté en ce moment. Ils ont mis mon travail de joueur de tennis en perspective, c’est sûr. Voyant ce à quoi ils doivent faire face, je ne pense pas que nos pompiers recevront jamais assez d’éloges.

Ils mettent tout en jeu pour tous les Australiens, pour notre pays et pour nos animaux. Il n’y a pas de meilleur exemple d’altruisme que cela. ”