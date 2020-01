Nick Kyrgios et Amanda Anisimova perdent au deuxième tour

Juste un jour après cette défaite déchirante contre Rafael Nadal en trois heures et 38 minutes, Nick Kyrgios était de retour en action à l’Open d’Australie, partageant le terrain avec la jeune américaine Amanda Anisimova au deuxième tour de l’épreuve de double mixte.

En compétition à Margaret Court Arena, Nick et Amanda ont subi une perte serrée de 4-6, 6-4, 10-8 contre les 5es têtes de série Barbora Krejcikova et Nikola Mektic en une heure et 19 minutes, terminant la première campagne jointe avec une victoire sur leur pointage.

Au service de 73%, Amanda et Nick ont ​​tiré dix as et repoussé huit chances de pause sur 11 pour rester en contact, assurant trois pauses sur quatre occasions de rester là avant de perdre lors du bris d’égalité décisif après trois mini-pauses qu’ils ont subies. .

Les deux équipes ont réalisé des prises confortables au cours des deux premiers matchs avant qu’Anisimova ne marque un revers pour se faire briser lors du troisième match, Krejcikova confirmant la pause avec un vainqueur de service contre Kyrgios. Nick et Amanda ont renvoyé quatre vainqueurs lors du cinquième match pour réduire le déficit, repoussant quelques minutes plus tard lorsque Kyrgios a décroché un retour gagnant pour égaliser le score à 3-3.

L’Aussie a repoussé une chance de pause dans le neuvième match avec un service en plein essor, brisant les rivaux à 15 dans le dixième match grâce à un autre vainqueur de retour de Nick pour saisir le match d’ouverture 6-4. L’Aussie et l’Américain ont sauvé trois chances de pause dans le cinquième match du deuxième set, terminant le match avec un vainqueur de service de Kyrgios avant qu’Anisimova ne se casse sur la quatrième chance deux matchs plus tard après un vainqueur de volée de Mektic qui a envoyé son équipe 4- 3 vers le haut.

Nick et Amanda ont retiré la pause dans le prochain match pour égaliser le score, perdant l’élan peu de temps après que Kyrgios a donné un service à la piste 5-4. Au service de l’ensemble, Krejcikova a tenu à l’attraper 6-4, envoyant l’action dans un bris d’égalité décisif où ils se sont déplacés 5-1 devant quand Amanda a inscrit un revers.

L’Aussie et l’Américain ont rebondi pour réduire le déficit à 5-4 avant que le Tchèque et le Croate ne prennent une autre avance pour avancer de 9-5. Repoussant trois balles de match, Nick et Amanda sont restés en lice avant que Krejcikova ne congédie un vainqueur de service pour sceller l’accord et passer en quart de finale.