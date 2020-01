Nick Kyrgios et Amanda Anisimova prennent le départ victorieux

Partageant le terrain pour la première fois ensemble, Nick Kyrgios et Amanda Anisimova ont pris le départ victorieux de l’épreuve de double mixte de l’Open d’Australie, battant David Vega Hernandez et Monique Adamczak 7-5, 6-4 en une heure et 13 minutes.

Nick et Amanda ont eu quelques essais lors de la dernière saison et ils ont décidé de concourir ensemble à Melbourne, semblant dangereux pour tous les adversaires du tirage au sort s’ils apportent tous les deux leur meilleur tennis. Amanda a subi une défaite précoce en simple tandis que Nick est toujours fort, battant deux rivaux pour établir l’affrontement de troisième tour avec Karen Khachanov samedi et en utilisant ce match comme une excellente préparation pour ses fonctions en simple.

Les deux paires ont livré de superbes services au cours des quatre premiers matchs pour rester verrouillées à 2-2 avant que Vega Hernandez ne repousse deux occasions de pause au cinquième match, la première après un vainqueur de la volée d’Adamczak et la seconde avec un vainqueur de service que Kyrgios n’a pas réussi à contrôler. .

Nick a tenu à 15 dans le prochain match grâce à un as et a cassé le service de David pour déplacer son équipe 5-4 devant. Au service du set lors du match suivant, Kyrgios a perdu un point au filet contre Adamczak et le duo hispano-australien est revenu pour égaliser le score à 5-5 et apporter plus de drame et d’excitation.

Monique s’est cassée lors du match suivant lorsque l’Espagnol a placé une volée facile large, avec Anisimova et Kyrgios frappant quatre gagnants dans le 12e match pour prendre le premier match 7-5 en 43 minutes. Portés par cet élan, Amanda et Nick n’ont perdu que cinq points au service dans le deuxième set, cassant à nouveau Monique au troisième match suite à un revers de Kyrgios et confirmant l’avantage quand Amanda a frappé un vainqueur de service dans le prochain match pour une prise à l’amour.

Servant à 4-3, le jeune Américain a repoussé deux occasions de pause, l’une avec un gagnant de service et l’autre grâce à un gagnant de volley de Nick au filet, remontant de 5-3 et scellant l’affaire avec quatre gagnants sur le service de Kyrgios. dans le dixième match pour passer au deuxième tour.