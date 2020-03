Nick Kyrgios et Marin Cilic rejoignent Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Medvedev dans ..

Installé à West Kensington, le Queen’s Club Championships de Londres a acquis la réputation d’être le deuxième tournoi ATP sur gazon le plus prestigieux, juste après Wimbledon. Les racines du tournoi remontent à 1884 et l’événement a lieu à l’emplacement actuel depuis 1890, ce qui en fait l’un des plus anciens événements de course au monde!

Queen’s fait partie du calendrier ATP depuis 1969 et la liste des gagnants n’est que spectaculaire, notamment Rod Laver, Stan Smith, Jimmy Connors, Ilie Nastase, John McEnroe, Boris Becker, Ivan Lendl, Stefan Edberg, Pete Sampras, Lleyton Hewitt , Andy Roddick, Rafael Nadal et Andy Murray.

Depuis 2000, l’événement a été dominé par trois noms, Hewitt, Roddick et Murray, qui ont remporté un cinquième titre historique en 2016, devançant l’Australien et l’Américain. Les organisateurs ont déjà révélé certains des noms les plus notables qui se battront pour le titre entre le 15 et le 21 juin, avec Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, le champion en titre Feliciano Lopez et Andy Murray soulignant l’action.

Quelques jours plus tard, le champion 2018 Marin Cilic et Nick Kyrgios ont également rejoint le terrain, ce qui rend le chemin vers le titre encore plus difficile pour les joueurs les mieux classés. Nick a joué à Queen’s au cours des cinq dernières années consécutives, marquant seulement quatre victoires mais atteignant la demi-finale en 2018 lorsqu’il a perdu contre Marin Cilic.

Le double champion Cilic revient à Queen’s pour la 14e année consécutive, remportant jusqu’à présent 30 victoires et remportant des trophées en 2012 et 2018, perdant deux autres finales contre Andy Murray et Feliciano Lopez. “Marin adore jouer aux championnats Fever-Tree et la foule de Queen’s a adoré le voir soulever le trophée à deux reprises”, a déclaré Stephen Farrow, directeur du tournoi et directeur des événements internationaux et du jeu professionnel de la LTA.

“Nick a brillamment joué à Melbourne au début de l’année, et nous avons hâte de le voir apporter sa marque unique de tennis au Queen’s Club en juin.”