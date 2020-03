Nick Kyrgios et Stefanos Tsitstipas révèlent leurs rituels de match étranges

Avant de se lancer dans une aventure, la plupart d’entre nous ont des pratiques superstitieuses, tout comme les joueurs de tennis. Récemment, Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas ont révélé leurs rituels de match étranges ou leurs notions superstitieuses lors d’un tournoi.

Le grand serveur australien Kyrgios est un fan inconditionnel du basketball. Il suit le sport régulièrement. De plus, l’équipement de basket-ball le fascine. Et comme rituel de tennis, avant un match, il porte une paire d’Air Jordans puis monte sur le court.

“Le basket, c’est ma vie” – Nick Kyrgios

«Je change juste mes chaussures. Je sors là-bas et généralement, ce sont des Jordaniens, puis je change les miens normaux, et quand je termine, je recommence. C’est à peu près tout », a expliqué Nick Kyrigos.

À la mort de Kobe Bryant, Krgios a révélé son étroite association avec le sport: «Je n’ai jamais rencontré Kobe. Mais le basket est pratiquement ma vie. Je le suis depuis aussi longtemps que je me souvienne », a-t-il déclaré.

Le garçon grec Stefanos Tsitsipas est connu pour ses longs cheveux soyeux. Ses fans aiment sa coiffure de fille. Tsitsipas a partagé qu’il shampooings et conditionne ses cheveux avant tous ses matchs et cela fonctionne comme un porte-bonheur pour lui. «Utiliser le même gel douche, shampoing et revitalisant à chaque fois. Quelque chose comme ça », a déclaré Stefanos Tsitstipas.

Il y a quelques jours, Tsitsipas a tweeté un texte absurde qui disait: «Pourquoi le revitalisant capillaire a-t-il l’air et la sensation… tant pis.»

L’icône du tennis japonais Naomi Osaka l’a retweeté de manière effrontée. Elle a écrit: «Mayonnaise. Veuillez parler de mayonnaise. » Après cela, Tsitsipas a supprimé le tweet de son compte.

D’autres joueurs sur le circuit ATP ont également révélé leurs routines sur le terrain. L’un d’eux, l’as serbe Novak Djokovic qui médite avant chacun de ses matchs, éclaire son esprit, puis se lance dans l’aventure du tennis.

«J’ai certaines routines avant le match. J’aime passer du temps seul, j’aime méditer, j’aime avoir des techniques de respiration consciente qui me mettent dans la zone, analysent mes adversaires et mon propre jeu », a déclaré Novak Djokovic.