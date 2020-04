Nick Kyrgios exclut de jouer au Grand Chelem sans fans

La star du tennis australien Nick Kyrgios, 24 ans, dit qu’il n’est pas fan d’organiser un événement du Grand Chelem sans les fans présents. La tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus. L’US Open devrait commencer le 31 août et les organisateurs ont déclaré qu’il était “très peu probable” qu’ils organisent l’événement à huis clos.

Lorsqu’on lui a demandé par Thanasi Kokkinakis sur Instagram Live s’il jouerait un Major sans fans dans les tribunes, Kyrgios a déclaré, selon l’AAP: “Cent pour cent non.” Pendant ce temps, le directeur du tournoi de l’Open d’Australie, Craig Tiley, a confirmé la semaine dernière, si nécessaire, qu’ils exploreraient la possibilité d’organiser l’événement sans fans.

“Ces temps extraordinaires dictent un besoin d’agilité et de planification approfondie qui explore un très large éventail d’options”, a déclaré Tiley la semaine dernière. «Nous devons nous préparer à un environnement changé. Nous espérons évidemment qu’en tant que communauté, nous traversons COVID-19 aussi rapidement et en toute sécurité que possible.

“Mais nous ne savons pas laquelle des mesures actuellement utilisées pour tenter de contenir la propagation de l’infection devra encore être mise en place à moyen et long terme.” Par exemple, avec une telle dépendance à l’égard des voyages internationaux, nous étudions ce que nous pourrions avoir à faire si les joueurs devaient être mis en quarantaine pour une durée quelconque avant d’être autorisés à se déplacer librement en Australie.

“Un autre exemple est que si les rassemblements de masse ne sont toujours pas autorisés ou strictement restreints l’année prochaine, nous étudions la possibilité d’organiser un événement pour diffusion. Ce ne sont que deux des nombreux scénarios que nous devons examiner.”