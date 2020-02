Nick Kyrgios fait un grand saut de classement après l’Open d’Australie 2020

Nick Kyrgios rugit de nouveau au tennis après quelques mois d’accalmie dans son jeu. Il a connu un bon début de campagne, atteignant le quatrième tour de l’Open d’Australie. Hors du terrain, il a également effectué un important travail humanitaire. L’Australien a même levé un tas d’argent pour le soulagement des feux de brousse grâce à ses as (il a touché 150 as pendant le Slam).

Il a eu du mal l’an dernier, tombant aussi bas que le n ° 52, au milieu de l’année dernière. Mais il est maintenant revenu dans le top 20 du classement ATP du monde.

Un changement chez Nick Kyrgios

Kyrgios a affronté Rafael Nadal au quatrième tour de l’Open d’Australie, et étonnamment, il n’a pris aucun tir à la balle sur l’Espagnol avant, pendant (vous souvenez-vous de Wimbledon?) Ou après le match.

En fait, il a admis avoir une «couche de respect» pour Nadal, ce qui n’a pas toujours été le cas.

Mais c’était plus que cela, j’ai ressenti un sentiment de détermination à Kyrgios. Pour ne pas dire qu’il n’a jamais été déterminé, cela a juste fluctué avec chaque point qu’il a joué.

Cette fois cependant, il avait l’air à l’écoute sur tous les points. Nous savons maintenant que la catastrophe du feu de brousse que traverse le continent l’a affecté. Il a même cessé de manger de la viande et des produits laitiers à cause de cela. Peut-être pouvons-nous maintenant affirmer que cela l’a affecté beaucoup plus profondément qu’on ne le pensait au départ.

Nick a définitivement fait sa part pour aider à soulager la douleur et la souffrance causées par cela. Il a été salué pour ses efforts en faveur du bien-être des victimes des feux de brousse. Il a également confirmé qu’il continuerait de donner de l’argent avec chaque as qu’il servirait pendant encore quelques mois.

Cela pourrait être, pour une fois, Nick sentit la nation entière derrière lui, le soutenant à l’unanimité, le pressant de faire de son mieux. Il a affronté Karen Khachanov, de Russie, au troisième tour. Le match a tenu la distance, les deux gros frappeurs ont frappé le ballon en se poussant fort.

Dans un match comme celui-ci, même une petite perturbation peut décourager Kyrgios. Si c’est le cas, vous verrez le pire de Kyrgios alors qu’il commence à faire preuve d’indifférence envers le match. Il laissera souvent tomber un ensemble entier en un tournemain s’il n’en a pas envie.

Mais contre Khachanov, même une dispute avec l’arbitre de chaise n’a pas tiré sur le fil qui est la mentalité de Nick. Il a continué avec la même intensité tout au long du match et a finalement triomphé.

Retour dans le top 20

Kyrgios a commencé l’année au 30e rang, mais est maintenant revenu dans le top 20 du classement du tennis. Il y était pour la dernière fois en août 2018, il y a plus de 15 mois.

Tout le monde n’aime pas Nick Kyrgios, et pour cause. Il refuse d’adhérer aux normes sociales et montre souvent peu d’intérêt pour le sport. Il a même affirmé une fois qu’il ne jouait au tennis que pour l’argent.

Mais vous ne pouvez tout simplement pas nier qu’il joue parfois au tennis insondable.

Je ne me dérange pas de l’imprévisibilité et du refus de Nick de se plier aux attentes de la société. Je l’applaudis. Mais je n’aime pas quand il manque de respect à ses collègues joueurs ou au sport.

Cette année, il semble avoir franchi un cap. Il pourrait juste me faire manger mes mots lors du prochain événement, mais c’est bien d’avoir la foi parfois.

Il avait récemment quelques choses à dire sur lui-même.

«Jouer mon tennis n’a jamais vraiment été un problème, j’ai juste l’impression de devoir régler deux ou trois choses hors du terrain. Je suppose que les deux derniers mois sont vraiment, je viens de gagner beaucoup de recul. Ça a été une grande expérience, évidemment, avec tout ce qui se passe, mais je veux juste continuer sur la bonne voie. »

Nick a également eu une certaine réalisation de soi, bien qu’il l’ait déjà fait aussi.

“J’ai quelques tournois le mois prochain, donc je vais juste essayer d’être meilleur chaque jour. Je pense que si je m’améliore en tant qu’humain, je pense que le tennis suivra, alors je suppose que cela a été démontré pendant l’été australien. »

S’il le fait effectivement, nous sommes sûrement tous pour un régal. Tout le monde gagne, sauf ses adversaires, si Nick arrive sur le terrain pour jouer au tennis sérieux.