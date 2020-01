Nick Kyrgios imite Rafael Nadal et l’arbitre de chaise rit!

Nick Kyrgios atteint le troisième tour de l’Open d’Australie 2020 après la victoire en quatre sets contre le Français Gilles Simon, avec un score final de 6-2 6-4 4-6 7-5. Dans le prochain match, Kyrgios affrontera le vainqueur du défi entre Mikael Ymer et Karen Khachanov, mais tout le monde parle déjà du possible quatrième tour contre le non mondial.

1 Rafael Nadal. Et parler de Rafa Nadal; Kyrgios, lors du match joué contre Simon, a imité les gestes typiques de Nadal avant le service. Même l’arbitre de chaise a ri avec cette imitation. Nick Kyrgios est vraiment capable de déplacer les matchs et de se concentrer sur lui-même, non seulement grâce à son tennis très agréable à voir, mais aussi avec ces moments amusants.