Nick Kyrgios: «J’ai l’impression d’avoir progressé en tant qu’humain. Joueuse de tennis, je m’en fiche

La transformation de Nick Kyrgios continue avec le numéro 26 mondial déclarant après sa défaite à l’Open d’Australie contre Rafael Nadal qu’il a “fait des progrès en tant qu’humain”.

Le controversé Kyrgios sera le premier à admettre qu’il n’a pas la meilleure réputation sur le circuit ATP car il a été accusé de ne pas donner le meilleur de lui-même alors qu’il n’a pas eu peur d’exprimer son aversion pour une partie de l’élite du sport comme Nadal et Novak Djokovic.

Dans un sondage effectué en 2019 par le Herald Sun sur les athlètes les plus détestés de l’année / de la décennie, il est arrivé deuxième avec les Australiens, plaçant devant lui le paralympien sud-africain Oscar Pistorius, qui a été reconnu coupable d’avoir tué sa petite amie.

Cependant, Kyrgios a fait beaucoup de pas dans la bonne direction ces derniers mois et il a été à l’avant-garde des efforts de secours en Australie.

Après avoir annoncé qu’il donnerait 200 $ A pour chaque as qu’il a servi durant l’été, le reste de la communauté du tennis a emboîté le pas et plus de 5 millions $ A ont déjà été collectés.

Le joueur de 24 ans a subi une défaite de quatre sets aux mains de Nadal lors des 16 derniers matchs à Melbourne Park lundi, s’inclinant 6-3, 3-6, 7-6 (8-6), 7-6 ( 7-4).

“Je suis bouleversé d’avoir perdu ce soir … Ce sont les matchs que je veux gagner le plus”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “J’ai l’impression d’avoir progressé en tant qu’humain. Joueuse de tennis, je ne me soucie pas vraiment autant. “

Malgré leur relation délicate, Nadal a fait l’éloge de Kyrgios après leur match.

“Son talent est d’être l’un des meilleurs [players] du monde, sans aucun doute, avec de bonnes chances de se battre pour chaque tournoi “, a déclaré le vainqueur du Grand Chelem à 19 reprises.

Interrogé sur les commentaires du numéro 1 mondial, Kyrgios a répondu: «Je l’apprécie. Mais je le sais déjà. Je le sais depuis quatre ans.

«Mais le problème pour moi est de pouvoir produire la même attitude encore et encore. J’espère que je pourrai continuer. »

Kyrgios a également pris le temps de parler de la façon dont la mort du grand Kobe Bryant de la NBA l’a affecté.

L’ancienne légende des Los Angeles Lakers Bryant, sa fille de 13 ans, Gianna, et sept autres personnes sont décédées dimanche dans un accident d’hélicoptère en Californie.

Kyrgios est un grand fan de basket-ball et il est arrivé sur la Rod Laver Arena pour le match de Nadal avec un maillot n ° 8 Lakers.

«Si quoi que ce soit, cela m’a motivé. Si vous regardez les choses pour lesquelles il a défendu, ce dont il voulait qu’on se souvienne, j’ai eu l’impression que cela m’a aidé, ce soir », a-t-il déclaré. «Quand j’ai fait une pause dans le quatrième, j’y pensais vraiment. J’ai riposté.

“Si quelque chose, [the bushfires] m’a alimenté et m’a fait jouer plus fort. Ils vont toujours, tout va toujours.

«Le dernier mois a été pour moi assez mouvementé, assez émouvant. Je suis assez fatigué. Je veux essayer de continuer à aider là où je peux. »

