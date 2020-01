Nick Kyrgios: “J’ai l’impression de jouer pour beaucoup plus de gens”

Premier Grand Chelem de la saison, mais pas pour Nick Kyrgios. Le Canberra est retourné à l’endroit où il s’est fait connaître en 2014, mais avec une nouvelle vie et une carrière derrière lui. Maintenant, il marche avec la responsabilité de qui est destiné à mettre fin à la malédiction de tant d’années sans champion local dans le Open d’Australie. À l’heure actuelle, son premier engagement envers Lorenzo Sonego a été résolu par la voie rapide, bien que le joueur de tennis océanique ait déclaré après la réunion que les choses n’étaient pas si claires dans sa tête.

Billet pour le deuxième tour. «Pour l’instant, mon seul objectif est de continuer à faire ce que je peux. Je ne pense même pas à mon prochain tour. Je ferai bien tout demain, je récupérerai et retournerai sur le terrain. J’espère continuer à obtenir ce bon, j’espère continuer à gagner des sets. J’ai toujours ressenti une grande énergie ici, chaque fois que je viens. Aujourd’hui, c’était aussi incroyable, j’ai aussi très bien joué, je n’avais pas joué trop de matchs comme celui-ci au cours de mes deux derniers mois, donc c’était bien de passer ce premier examen. Sonego est un compétiteur coriace, a un excellent service et joue gros. Je suis heureux de le battre en deux sets. ”

Nerfs pour jouer à la maison. «J’étais un peu inquiet de tout ce qui se passait autour de moi, je me sentais beaucoup plus nerveux que lors des réunions précédentes. Ici à l’Open d’Australie, je me sens toujours assez à l’aise, mais aujourd’hui j’étais très nerveux sur la piste. La foule est incroyable, heureusement, vous pouvez obtenir le jeu sur la bonne voie, j’ai joué un premier set incroyable et cela a aidé. Je pensais que la pression disparaîtrait après avoir remporté le premier set, mais elle ne s’est pas dissipée. Je ne dis pas qu’il y a une pression supplémentaire, mais je sens que je joue pour beaucoup plus de gens. »

Opinion de Sonego. «Je pense que c’est un grand joueur, il est très agressif et a un bon service. Sa droite est assez large, il compte toujours dessus, j’ai aussi remarqué qu’il aime jouer sous pression. À long terme, cela vous aidera à bien faire dans les jeux importants. Parfois, il joue un peu à la limite, il fait beaucoup d’erreurs, bien que parfois il connecte des coups vraiment spéciaux. Il est encore jeune, il le résoudra car c’est un bon joueur. »

Deux bris d’égalité lumineux. «Le bris d’égalité du deuxième set a été énorme. Évidemment, s’il avait remporté ce deuxième set, j’imagine qu’il lui aurait donné beaucoup de confiance pour affronter le reste du match, mais j’ai joué les deux très solidement, comme un rocher. Je n’ai pas seulement fait des erreurs directes, j’ai réussi à soustraire à un niveau élevé, en plus de bien supporter physiquement. Dans les balles de break que j’avais contre, j’ai toujours réussi à très bien servir, donc je n’ai rien fait de mal. Le deuxième set est la clé, s’il en avait été autrement, tout le scénario aurait changé. »

Croisement hypothétique avec Nadal au quatrième tour. «Je n’y pense pas pour l’instant. À Acapulco, par exemple, nous affrontons au deuxième tour, pour moi ce serait plus facile si c’était le meilleur des trois sets. Vous savez, cinq sets est beaucoup plus difficile, tout peut arriver. Pour le moment je dois jouer au tour suivant avec Gilles Simon, ce sera une grande bataille. J’ai déjà joué avec lui et c’est un grand joueur. Pour le moment, je ne pense à rien d’autre au-delà de cela. »

