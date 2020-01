Nick Kyrgios: “Je ne pense pas à gagner un Grand Chelem”

Il ne reste que 32 joueurs dans le tirage individuel masculin du Open d’Australie et il existe de nombreux foyers qui commencent déjà à pointer vers Nick Kyrgios, le gros pari local. Canberra, qui a dû transpirer ce jeudi face à Gilles Simon, ne veut rien savoir du favoritisme ou de la candidature au titre. Lors de sa dernière conférence de presse, l’actuel n ° 26 mondial a évoqué son rôle dans le tournoi, sa participation au double mixte et son rêve de concourir un jour avec un joueur de tennis espagnol.

Évitez le cinquième set contre Simon. «Bien sûr, j’en suis très heureux. Je savais que si nous étions allés à un cinquième set, j’aurais été physiquement très exigeant, surtout pour affronter un gars comme Gilles, qui vous offre toujours des conditions très lentes. Je pensais que je m’échappais dans la pièce, il avait levé la tête, je commençais à m’éloigner du troisième set. Je me suis à nouveau concentré et je suis allé travailler, donc jusqu’à la pause de 5-5. C’était un bon sentiment de surmonter ce moment. Il est possible que ce jeu il y a douze mois ne l’aurait pas supprimé. »

Test de maturité «Eh bien, je me suis déjà remis de deux sets à l’âge de 19 ans, sur ce terrain il y a quatre saisons, donc je ne suis pas sûr. Je ne sais vraiment pas, je pense que chaque jeu auquel vous jouez est différent. Comme un partenaire l’a dit, il aurait pu se retrouver dans un endroit beaucoup plus sombre mais j’ai fini par remporter la victoire en quatre sets. J’ai en quelque sorte obtenu la victoire. Maturité? Je ne sais pas, je suis juste content d’avoir remporté la victoire. »

Tommy Paul, surprise positive du tournoi. «Il a eu un chemin incroyable pour arriver ici, mais je pense qu’il peut encore faire un autre pas. Avant Fucsovics, il est confronté à un match très gagnable, bien que Marton soit un compétiteur coriace, il a également joué deux très bons matchs. Je pense que Tommy est un très bon joueur de tennis, il a beaucoup d’armes, en plus d’être un grand athlète. C’est un bon garçon qui aime aussi s’amuser. Je pense qu’il fera des choses intéressantes à partir de maintenant, nous sommes de bons amis et je suis content pour lui. »

Conclusion après le passage au troisième tour. «En ce moment, je me sens bien physiquement, c’est probablement la chose la plus positive que je reçois aujourd’hui. J’ai eu des échanges difficiles, de longs matchs, mais je me sentais bien physiquement. Comme je l’ai dit, c’est le meilleur aspect que j’obtiens de cette journée, que je trouve parfaitement. »

Son envie de jouer un double avec Carla Suárez. “Définitivement oui. En fait, on en a beaucoup parlé, je lui ai demandé trois ou quatre fois cette possibilité, mais elle me rejette tout le temps. Je pense que c’est parce qu’en ce moment, il ne s’approfondit que dans le circuit individuel. Bien sûr, je ne veux pas du tout gêner sa performance, mais si elle est prête à jouer, j’accepterai certainement. C’est un talent incroyable, je pense que nous pourrions le faire correctement, nous nous amuserions. »

Double mixte avec Amanda Anisimova. «Je veux juste sortir et m’amuser beaucoup, c’est une personne incroyable. J’ai hâte de jouer et de gagner, puisqu’elle vient de perdre au premier tour du tirage individuel, je sais que ce ne sera pas facile. J’espère l’aider à remonter le moral, lui apporter de bonnes vibrations, alors j’espère que nous pourrons le faire. Je pense que nous pouvons, elle est une joueuse incroyable, j’ai hâte de voir le temps. Je suis excité depuis un mois et demi en pensant à ce moment, en ce moment je suis comme un petit enfant. Je suis très nerveux avec les matchs de double parce que je n’aime décevoir personne. »

Pieds au sol «Je suis au troisième tour, je n’attends ni ne rêve de rien d’autre, il me reste trop de choses à faire. Je ne pense même pas à gagner un Grand Chelem en ce moment, je veux juste m’améliorer de jour en jour sur et en dehors du terrain. Je sais que mon comportement envers ma boîte ce soir n’était pas acceptable, donc mon objectif est de résoudre ce problème pour mon prochain match. Je ne pense pas à gagner un Grand Chelem, ce n’est pas essentiel pour moi en ce moment. »

