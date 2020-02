Nick Kyrgios: “Je recherche la régularité dans mon tennis”

Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour discuter de ses sentiments avant de faire ses débuts à l’ATP 250 de Delray Beach 2020, un tournoi où Nick’s good commence comme l’un des grands favoris du titre final.

Avis sur Delray Beach ATP 250: “C’est l’un de mes tournois préférés de l’année, car je me sens très à l’aise sur ces pistes et l’ambiance est très bonne. Beaucoup de mes amis sur le circuit jouent ici. C’est bon de voir des gars comme Jack Sock dans De plus, mon adversaire au premier tour est Tommy Paul, l’un de mes meilleurs amis et un joueur de tennis avec qui j’ai une relation extraordinaire “, a déclaré l’Australien dans des déclarations recueillies par Tennis.

Tommy Paul, son rival au premier tour: “J’adorerais que tous ces garçons aient une excellente carrière. C’est un joueur de tennis qui a un grand avenir et il a besoin d’une bonne série de résultats pour se motiver. Dans ce tournoi, il aura un peu de difficulté, car il me fait face au premier tour et Je vais évidemment gagner (rires). Je lui souhaite bonne chance dans les autres tournois qu’il dispute et que je ne suis pas là pour y jouer. “

Gênes qui l’ont empêché d’être à New York: “J’ai eu une blessure à l’épaule qui m’a empêché de jouer au tennis normalement. Maintenant, je me sens beaucoup mieux et je sais que si je reviens pour montrer le niveau que j’ai montré en Australie, j’ai de bonnes chances de jouer un bon rôle ici à Delray. J’espère que non de remarquer tout inconfort et de pouvoir jouer au tennis avec une normalité totale. J’ai de grandes attentes pour cette saison, où je veux enfin montrer que j’ai un niveau à épargner pour être en forme. “

Jouez aux États-Unis: “Chaque fois que je peux, j’essaie de jouer autant de tournois que possible aux États-Unis. Pour moi, c’est comme ma deuxième maison. Vous savez déjà tout qu’après le tennis, le basket-ball est ma deuxième passion. C’est probablement l’un de mes endroits préférés pour jouer, pour l’atmosphère et parce que je reçois beaucoup d’amour de tous les fans qui se rendent dans ces installations dans le seul but de me remonter le moral et de m’aider pendant les matchs. “

Son célèbre style de jeu: “Je sens que mon style de jeu est totalement différent de celui des autres joueurs du circuit. Beaucoup ne les aiment pas, mais grâce à lui, j’ai pu gagner les meilleurs joueurs du circuit. J’ai beaucoup de confiance et je sais que j’ai une chance de gagner à n’importe quel joueur de tennis. Je sais que si j’obtiens une régularité, je me battrai pour de grandes choses “, a conclu le joueur australien qui débutera ce matin.

