Nick Kyrgios: Mon plus gros problème est toujours d’avoir la même attitude

Aujourd’hui, il a offert à un grand niveau le bien de Nick Kyrgios, que quand il obtient avec la bonne attitude, il est capable de nous donner un beau spectacle et que les spectateurs qui viennent au stade peuvent rentrer chez eux heureux pour ce qu’ils ont vu. L’Australien était sur le point de mener Rafa à un cinquième set, mais après avoir récupéré la pause de désavantage au quatrième, il a cédé au bris d’égalité.

Il est allé sur la piste avec enthousiasme tout en portant la chemise de Kobe Bryant. “Je ne l’ai jamais rencontré personnellement mais le basket-ball est pratiquement ma vie, je le vois tous les jours. Quand je me suis réveillé aujourd’hui et que j’ai vu les nouvelles, cela m’a touché très profondément. C’était très, très dur.”

Si cela l’affectait émotionnellement. “Non, ça m’a motivé. Si vous regardez ce qu’il a fait, d’après ce dont il voulait qu’on se souvienne, j’ai senti que tout cela pouvait m’aider ce soir. Quand je me suis effondré dans la pièce, j’ai pensé à ça et je me suis battu. Rafa a très bien joué et j’ai J’ai eu mes chances. J’étais à quelques points de gagner les troisième et quatrième sets. “

Si vous êtes fier de l’Open d’Australie, vous l’avez fait. “Je suis dévasté d’avoir perdu ce soir. Ce fut l’un des matchs que je veux gagner le plus, mais tout cet été a été amusant. J’ai des sentiments mitigés. J’aime sortir et m’amuser. Je suis toujours dans le tournoi.”

A propos des conditions cette année, assez lentes. “Aujourd’hui, le match a été très lent, surtout quand le soleil est tombé. Pendant les deuxième, troisième et quatrième sets, tout était très, très lent et il faisait froid dans le stade. Je ne pouvais pas lui faire arriver de ballon. , il me restait … J’ai dû gagner le point trois fois pour le prendre. C’est pourquoi il est champion, parce qu’il vous fait toujours jouer une balle supplémentaire. Compte tenu de la lenteur du jeu, je pense que j’ai bien joué. et ça l’a très bien frappé en arrière. Il a joué les points importants mieux que moi. “

Si vous sentez que vous progressez. “Oui, en tant que personne. En tant que joueuse de tennis, je m’en fiche beaucoup mais je veux continuer dans cette direction.”

Différences concernant les Kyrgios qui ont fait des trimestres en 2015. “Maintenant, je suis un meilleur joueur. La table que j’avais cette année a été plus difficile qu’alors. Cette année, il n’y a eu que 15 joueurs de mieux que moi dans le tableau. Je n’avais que quelques points à gagner mais c’est comme ça.”

Sur les belles paroles que Rafa a dédiées à son tournoi. “Je les apprécie. Le plus gros problème pour moi est de pouvoir avoir la même attitude encore et encore. J’espère que je peux.”

Même résultat qu’à Wimbledon. “Mais cette fois, j’ai senti que c’était plus égal. Avec 5-5 dans le troisième set, j’ai eu quelques fois, mais il a joué des points incroyables. Je pense que si j’avais pris le troisième set, tout aurait pu changer. A Wimbledon pas Je sentais que je jouais si bien. “

