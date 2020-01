Nick Kyrgios montre du respect pour Rafael Nadal avant le choc de l’Open d’Australie

L’Australien Nick Kyrgios a qualifié le numéro un mondial Rafael Nadal “sans doute le plus grand de tous les temps”, mais il participera toujours à leur huitième de finale de l’Open d’Australie, confiant qu’il pourra finir du côté des vainqueurs. Kyrgios, ensemencé à No.

23, a devancé la tête de série no 16 Karen Khachanov 6-2 7-6 (5) 6-7 (8) 6-7 (9) 7-6 (8) en un peu moins de quatre heures et demie de jeu un affrontement à succès Nadal. Kyrgios, 24 ans, a prouvé qu’il était capable de concurrencer et de battre Nadal, puisqu’il a remporté trois victoires en sept matchs contre le champion du Grand Chelem à 19 reprises.

Kyrgios, qui a pris un congé médical lors de l’affrontement de Khachanov, aura désormais un peu moins de 48 heures pour préparer son prochain match. “Je viens d’atterrir sur mon service et j’ai ressenti quelque chose, et j’ai obtenu de la physiothérapie. Mais c’est juste épique.

Comme, je ne sais même pas ce qui se passe. Honnêtement, mes jambes font environ 40 kilos chacune », a déclaré Kyrgios, selon l’AAP et Tennis Australia. «Il (Nadal) a un record de victoires contre moi. Quoi qu’il arrive entre nous, c’est un joueur incroyable, c’est sans doute le plus grand de tous les temps.

“Je ne pense même pas à ça en ce moment – je pense juste à mes jambes, et je prends un bain de glace et je prends de la nourriture ou quelque chose. «C’est un champion. Je vais donc faire tout ce que je peux maintenant et j’espère que je peux simplement donner tout ce que j’ai et j’espère que cela suffira. »