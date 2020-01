Nick Kyrgios parle du don de 200 $ par as

Canberran Nick Kyrgios insiste sur le fait qu’il veut utiliser sa position et commencer quelque chose de positif car il veut aider autant qu’il le peut aux personnes qui ont été touchées par les feux de brousse en Australie. Juste avant le début de la Coupe ATP inaugurale, le joueur de 24 ans s’est engagé à donner 200 $ pour chaque as qu’il touche cet été australien.

L’Australien au service important a livré une grande performance contre l’Allemand Jan-Lennard Struff lors de son match d’ouverture de la Coupe ATP alors qu’il tirait 20 as en route pour infliger une perte de 6-4 7-6 (4) à l’Allemand. Les coéquipiers de la Coupe ATP de Kyrgios se sont joints à l’action alors qu’Alex de Minaur a promis de donner 250 $ par as, tandis que John Millman et John Peers donneront 100 $ pour chaque as qu’ils ont frappé cet été australien.

“Je ne me soucie pas trop des éloges. Nous avons la capacité et la plate-forme de faire quelque chose. Ma ville natale est Canberra et nous avons l’air le plus toxique du monde en ce moment, c’est assez triste .

C’est dur. Désolé, “a déclaré un Kyrgios émotionnel après avoir battu Struff, par George Bellshaw de Metro UK.” Tout cela va à toutes les familles, les pompiers, les animaux, tous ceux qui perdent des maisons, des familles … c’est une vraie chose. C’est plus grand que le tennis. ”