“Nick Kyrgios peut battre tout le monde et il le sait”

Roger Federer s’entraîne à Melbourne depuis quelques jours, sautant la Coupe ATP et volant directement de Dubaï à Melbourne où il donnera le coup d’envoi de la 21e campagne de l’Open d’Australie la semaine prochaine. Le six fois vainqueur de l’Open d’Australie tentera de répéter ce qu’il a fait en 2017 et 2018 et d’étendre l’écart aux plus proches rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic qui ont remporté les quatre Majors en 2019.

Reposé après les finales de l’ATP et les matchs d’exhibition avec Alexander Zverev, Federer est prêt à embrasser une autre saison sur le Tour, classée 3e malgré l’âge de 38 ans. Interrogé sur Nick Kyrgios, le Suisse a félicité le jeune Australien, disant qu’il n’avait pas à s’améliorer beaucoup car il possède déjà un coup droit, un revers, un service et une volée solides comme le roc.

Comme tous les autres, Roger pense que la clé du succès de Nick est dans sa tête et son désir, combien d’efforts il veut mettre et ce qu’il faut accomplir dans les années à venir. Federer a déclaré que Kyrgios peut battre tout le monde quand il sent le ballon, prouvant cela contre les meilleurs joueurs du monde et endurant tous les revers qu’il a subis avec des blessures.

Kyrgios a fait de son mieux à la Coupe ATP, sur et en dehors du terrain quand il encourageait ses coéquipiers, battant Jan-Lennard Struff, Stefanos Tsitsipas (probablement le match du tournoi), Cameron Norrie et ce double épique affronte la Grande-Bretagne. pour propulser l’Australie en demi-finale.

Là, Nick n’avait aucune chance contre Roberto Bautista Agut, mais c’était une semaine positive pour lui dans l’ensemble, se concentrant désormais sur Melbourne et le premier Major de la saison. “Nick n’a pas besoin d’améliorer beaucoup son jeu”, a déclaré Federer.

“Il a le coup droit, le revers, le service et les volées et tout ça. Avec Nick, nous savons que c’est ailleurs; c’est son esprit. Combien peut-il faire et veut-il faire? Il sait qu’il peut battre tout le monde; il a prouvé son point de vue et il en est respecté. ”