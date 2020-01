‘Nick Kyrgios peut gagner plusieurs Majors, mais seulement s’il ..’

Après une saison 2019 mouvementée pleine de hauts et de bas, Nick Kyrgios a réussi à rester concentré sur le tennis au cours du premier mois de la nouvelle saison, à dompter son tempérament et à produire un bon tennis pour des vibrations et des signes positifs. Après trois victoires à la Coupe ATP contre Jan-Lennard Struff, Stefanos Tsitsipas (l’un des matches du tournoi) et Cameron Norrie, se dirigent vers l’Open d’Australie avec confiance et espèrent atteindre le choc contre le n ° mondial.

1 Rafael Nadal. Après des victoires sur Lorenzo Sonego et Gilles Simon, Nick a dû subir l’un des tests les plus rigoureux de sa carrière jusqu’à présent, évinçant Karen Khachanov 6-2, 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 en quatre heures. et 26 minutes pour se retrouver dans le top-16.

Là, l’Australien a donné le meilleur de lui-même contre Nadal qui l’a emporté 6-3, 3-6, 7-6, 7-6, devant travailler dur pour éviter un décideur face à un rival inspiré qui a donné ses 120% devant le public. . Jusqu’à présent, les choses ont été si bonnes pour Kyrgios en 2020 et il devrait les garder ainsi, en se concentrant sur son jeu et les améliorations qui feraient de lui un concurrent majeur.

Son compatriote Mark Philippoussis pense que Nick est capable de remporter plusieurs titres du Grand Chelem mais seulement s’il commence à battre régulièrement les joueurs du haut. Un ancien finaliste de Wimbledon et de l’US Open pense que Nick doit trouver quelque chose de plus pendant ces deux semaines aux Majors, n’atteignant pas le quart de finale depuis cinq ans maintenant et luttant pour supporter les efforts physiques des événements de tennis les plus exigeants.

Pourtant, l’Aussie plus âgé est heureux de ce que Nick a produit au début de la saison, le pressant de rester déterminé et résolu à propos de son tennis, avec l’aide de sa famille et de ses amis. “Il peut gagner plusieurs tournois du slam, mais pour cela, vous devez faire du tennis votre priorité absolue”, a déclaré Philippoussis.

“Il y a beaucoup de choses dans un Grand Chelem; c’est beaucoup de tennis. Vous devez être prêt et un peu chanceux; beaucoup de choses doivent entrer en jeu pour en gagner un. Mais, commençons d’abord par approfondir la deuxième semaine et commencer vous mettre à gagner ce premier est très important.

Je ne peux parler pour personne d’autre, mais Nick est un bon garçon, c’est un bon gars. À un moment donné, la carrière de tennis se terminera, puis ce sera la vie; c’est ce qui est essentiel. C’est une étape de sa vie, c’est donc tout ce qui le rend heureux. ”