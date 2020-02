Nick Kyrgios peut-il aspirer à autre chose qu’un quatrième tour de Slam?

Nick Kyrgios‘les excès de comportement ont marqué ses saisons précédentes: un grand talent ralenti par certains comportements qui lui ont valu critiques, amendes et disqualifications. Inutile de tous les énumérer, on s’en souvient bien. Mais cette année, les choses semblent finalement différentes.

Les larmes aux feux en Australie, l’excellent Open d’Australie, où il s’est incliné face à Rafael Nadal au quatrième tour après un bon tournoi. La technique, le talent et la puissance athlétique sont ses meilleures compétences, mais il faut y ajouter un sens tactique renouvelé, en particulier dans les moments les plus délicats des matches.

Naturellement doté d’une vitesse exceptionnelle et d’un grand sens du timing, Kyrgios dispose de l’un des services les plus efficaces du Tour. Son coup droit est extraordinairement puissant, mais son revers à deux mains est également un coup très efficace.

Kyrgios a besoin d’une équipe qui améliore son tennis d’un point de vue tactique et motivationnel. Il est toujours incapable de lire les moments du match, et ce sont des enseignements que seule une équipe très expérimentée et flexible peut lui enseigner.

Il a perdu beaucoup de matchs au cours de sa carrière pour de mauvais choix pendant la partie la plus importante de ses défis. Peut-il gagner un Slam? À Wimbledon et à l’US Open, il aura des chances. Il ne part pas parmi les favoris, même si avec ses compétences il dominerait les surfaces rapides.

Je considère Kyrgios comme un joueur très talentueux qui peut gagner un Slam dans les années à venir, surtout s’il ajoute quelque chose de nouveau à son équipe. Pour cette année, il devra essayer de bien faire à Londres et à New York, en essayant de profiter de chaque erreur permise par ses adversaires.