Nick Kyrgios quittera l’Open de New York 2020 avant la défense du titre à Acapulco

Les nouvelles du New York Open arrivent rapidement avec des mises à jour sur les participants impliqués. Nick Kyrgios s’est retiré de l’événement qui commence lundi. L’événement ATP 250, qui débute le 10 février, propose 719 320 $ comme prix total. Le champion gagnera 120 635 $ aux côtés des 250 points ATP.

L’État de New York est connu pour attirer de grandes foules pour les matchs de tennis. Cette année, l’Open de New York ne sera pas différent, de nombreux joueurs de haut niveau y participant. Nous examinons la liste des joueurs mise à jour lorsque certains joueurs ont abandonné et d’autres sont entrés.

Nick Kyrgios abandonne

Nick Kyrgios, qui est un grand artiste du tennis, a abandonné l’événement du New York Open. Il s’agit d’une mise à jour décevante pour les fans. Kyrgios est connu pour ses ébats sur le court de tennis, que la foule n’aura pas l’occasion de voir. Il jouera à Acapulco plus tard dans le mois pour défendre son titre.

Marcos Giron, originaire de New York, jouera à sa place. Alors peut-être que les fans sont d’accord avec ça car ils peuvent voir et encourager l’un des leurs.

Un autre joueur australien, John Millman, jouera également le rôle de tête de série no 9 lors de l’événement.

Championne de l’an dernier, Reilly Opelka joue cette année également et tentera de défendre son titre. Les autres joueurs de tennis américains Frances Tiafoe, Steve Johnson et Sam Querrey le rejoignent.

N ° 18 mondial, John Isner participera lui aussi à l’événement. Il sera la tête de série de l’événement, car il est le meilleur joueur du tournoi.

Tennys Sandgren joue également à l’événement et cherchera à continuer sa bonne forme à l’Open de New York. Il a poussé Roger Federer au bord de la défaite au quart de finale de l’Open d’Australie 2020. Malheureusement pour lui, Federer a récupéré à temps pour gagner en cinq sets.

Le finaliste de l’US Open 2017, Kevin Anderson, participe également. C’est un autre grand nom qui attirera les fans à l’événement. Anderson est un ancien champion de l’événement, l’ayant remporté en 2018. Le Sud-Africain en difficulté se trouve actuellement à la place de n ° 121 mondial après une forte baisse l’an dernier.