Nick Kyrgios répond contre Rafael Nadal!

Perdant le premier set 6-3 avec une pause sur le décompte du rival, Nick Kyrgios a élevé son niveau contre le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal dans le deuxième set de leur affrontement au quatrième tour de l’Open d’Australie pour prendre 6-3 et égaliser le score à 1-1.

Réduisant le nombre d’erreurs et imposant ses coups, Nick a survécu à un match d’ouverture difficile et n’a jamais regardé en arrière, volant le service de Nadal au quatrième match et ramenant le set à la maison avec une merveilleuse portion. Face à un défi ultime dans le premier match du deuxième set, Nick a repoussé trois chances de pause, tenant après quatre égalités et se donnant un coup de pouce massif pour le reste du set.

Laissant ces opportunités gaspillées derrière lui, Rafa a décroché un as sur la ligne T pour égaliser le score à 1-1, espérant plus de chances de retour au prochain match.Cela ne s’est toutefois pas produit, Kyrgios trouvant le moyen de imposer ses tirs et rester dans les rallyes avec un adversaire puissant, tenant à 15 avec un beau vainqueur de lob et délivrant sa première pause de service quelques minutes plus tard grâce à un coup droit sur le vainqueur de la ligne que Nadal n’a pas réussi à rattraper.

Servant à 3-1, Nick a ramené le jeu à la maison quand le revers de Nadal a atterri longtemps, confirmant l’avantage et ayant une bien meilleure apparence sur le terrain qu’il y a seulement 15 minutes. Rafa s’est tenu amoureux lors du sixième match avec un coup droit parfait sur toute la ligne pour réduire le déficit, mais il n’a rien pu faire au retour dans le prochain match, avec Kyrgios qui a frappé un vainqueur du coup droit qui lui a envoyé 5-2, jouant avec de plus en plus de confiance devant le public.

Servant à rester dans le set, Nadal a frappé un autre vainqueur monstrueux en crosscourt en coup droit pour rester une pause avant que Nick ne saisisse le set avec deux as dans le prochain match pour égaliser le score global à 1-1 et rester en lice.