Nick Kyrgios révèle la raison de ne pas participer à l’Open de New York

Après quatre décennies dans le calendrier ATP, l’Open de Memphis a dû être annulé en 2017, ayant du mal à trouver les sponsors pour les deux dernières années et à vendre la licence. L’événement s’est déplacé à Long Island, New York, trouvant la nouvelle maison au Nassau Veterans Memorial Coliseum sur des courts durs intérieurs noirs, une caractéristique qui en fait un arrêt unique dans le calendrier ATP, au moins jusqu’à ce que la Laver Cup devienne un événement ATP officiel .

Kevin Anderson a été le premier champion en 2018 après avoir battu Sam Querrey dans le match pour le titre, succédé par la star à domicile Reilly Opelka en février dernier après que le jeune Américain ait remporté des victoires palpitantes contre John Isner et Brayden Schnur en route vers le premier titre ATP.

La troisième édition aura lieu la semaine prochaine, avec John Isner, Milos Raonic et Reilly Opelka comme principaux prétendants à soulever le trophée dimanche prochain. Kei Nishikori et Sam Querrey s’étaient retirés et Nick Kyrgios les a suivis, manquant une chance de faire ses débuts à New York en raison d’une blessure à l’épaule.

L’Australien est de retour dans le top 20 pour la première fois depuis août 2018, remportant six matchs sur huit jusqu’à présent en 2020 et perdant au quatrième tour de l’Open d’Australie contre Rafael Nadal après une bataille passionnante. Nick devrait jouer à Delray Beach dans deux semaines s’il se rétablit, perdant au deuxième tour il y a un an et espérant une meilleure course après avoir concentré son attention et sa détermination sur le terrain jusqu’à présent cette saison.

“Hé, fans de l’Open de New York. Je suis vraiment déçu de ne pas pouvoir y arriver cette année. J’avais hâte de jouer sur les courts noirs au NYCB Live. Mon épaule s’est enflée et je ne suis pas en mesure de jouer.” J’espère que tout le monde sortira pour voir le grand tennis à l’Open de New York. ”