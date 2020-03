Nick Kyrgios révèle les femmes qui l’inspirent dans son voyage

Nick Kyrgios est certainement l’un des joueurs les plus controversés de la tournée ATP. Considéré par beaucoup comme le plus grand talent de sa génération, il a remporté six titres ATP (dont trois ATP World Tour 500 series). Dans les tournois du Grand Chelem, il a atteint les quarts de finale à Wimbledon en 2014 et l’Open d’Australie en 2015.

Il est le deuxième joueur après Lleyton Hewitt à avoir battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djoković lors de leur premier match et inscrit 21 victoires contre le Top 10 (11 contre le Top 5). Le joueur de tennis australien a la réputation d’être un joueur talentueux mais mercuriel, qui a souvent des ennuis pour sa conduite sur le terrain.

Le 15 août 2019, Kyrgios a été condamné à une amende de 113000 $ pour sa conduite au Cincinnati Masters; l’amende a établi un record ATP. Pour conclure l’enquête le 26 septembre, il a été condamné à une suspension de 16 semaines et à une amende de 25 000 $, ainsi qu’à une période probatoire de six mois.

Bien que Nick Kyrgios ait corrigé ses commentaires en disant que “corrompu” n’était pas le bon choix de mots, l’ATP a expliqué qu’une deuxième enquête avait eu lieu après ses commentaires à l’US Open. Dans une interview avec Tennis TV, il a parlé des femmes qui l’inspirent dans son parcours: «Ma meilleure amie était ma grand-mère, elle est décédée, donc je suppose qu’à ce jour elle m’inspire toujours.

J’essaie de repenser à tous ces bons souvenirs que nous avons partagés. Je veux dire, elle était un farceur. Je pense que c’est de là que je tire l’essentiel de mon attitude de plaisanterie, et parfois de mon imprudence. C’est ce qui me manque le plus et qui m’inspire le plus je pense “- a déclaré Kyrgios.