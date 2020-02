Nick Kyrgios revient en tournée avec Delray Beach Open

Nick Kyrgios a récemment eu un problème d’épaule qui l’a obligé à prendre un congé pour récupérer. Il a raté l’Open de New York qui a débuté le 10 février. Mais l’Australien est prêt à faire sa première apparition depuis le premier Major.

Une très bonne performance à l’Open d’Australie 2020 a vu Kyrgios atteindre le quatrième tour où Rafael Nadal l’a abattu. Cependant, ce qui ressortait des performances de Nick, c’était un changement d’attitude et de comportement.

Nick Kyrgios revient

Nick se battait et concourait beaucoup plus solennellement que jamais. Il était également très respectueux envers Rafa, malgré des antécédents de mauvais sang entre les deux. Ses pitreries habituelles sur le terrain étaient minimes et jouaient avec une concentration que nous n’avions jamais vue auparavant dans son jeu.

La crise des feux de brousse Don Under semble l’avoir secoué et changé un peu sa perspective. Quoi qu’il en soit, ce fut un régal pour les fans. Il a joué au tennis de qualité en janvier. Malheureusement, sa blessure à l’épaule l’a forcé à prendre une pause et à rater l’Open de New York.

Nick Kyrgios

Kyrgios a exprimé sa déception d’avoir manqué aux fans.

“Salut les fans de l’Open de New York, vraiment déçu de ne pas pouvoir y arriver cette année. J’avais vraiment hâte de jouer sur les courts noirs du NYCB Live. Mon épaule s’est enflée et je ne peux pas jouer. J’espère que tout le monde sort toujours pour voir le grand tennis à l’Open de New York. »

Alors que nous approchons de l’événement ATP 250 Delray Beach Open en Floride, nous allons enfin voir Nick Kyrgios de retour en action. Il a également participé à l’événement l’an dernier et a même battu son compatriote australien John Millman lors de la première manche. Il a perdu au tour suivant contre Radu Albot, qui a remporté le titre.

Kyrgios rejoindra quelques grands noms comme son compatriote John Millman, le numéro 32 mondial Milos Raonic, l’américain Taylor Fritz et Reilly Opelka lors du tournoi 250.

Dans la section de double, Bob et Mike Bryan joueront également dans l’événement de Delray Beach. Les légendaires partenaires de double et frères jumeaux jouent leur dernière saison en tournée. Le duo prendra sa retraite à l’US Open de cette année.