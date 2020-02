Nick Kyrgios se retire de l’Open de New York

La star du tennis australien Nick Kyrgios, 24 ans, ne fera pas sa première apparition à l’Open de New York la semaine prochaine après son retrait du tournoi. Kyrgios, classé n ° 20, était censé être l’une des principales stars de l’édition du New York Open de cette année et être l’un des favoris du titre.

L’Australien de 24 ans a joué pour la dernière fois à l’Open d’Australie, où il a terminé en huitièmes de finale avant de tomber à court de Rafael Nadal, tête de série, dans une bataille serrée en quatre sets. Kyrgios, six fois champion de l’ATP, devrait désormais disputer son premier tournoi depuis l’Open d’Australie à l’Open de Delray Beach, qui se déroulera du 17 au 23 février.

Pendant ce temps, une place dans le tableau principal de New York s’est ouverte pour l’Américain Marcos Giron suite au retrait de l’ancien numéro 13 mondial Kyrgios. Giron, classé n ° 111 dans le monde, est prêt pour un début à New York car il n’a aucune apparition précédente au tournoi.

L’ancien numéro 102 mondial Giron espère bien performer devant ses fans à domicile et marquer une séquence de trois défaites à New York.