Nick Kyrgios s’ouvre sur certaines de ses luttes passées

Le numéro 40 mondial Nick Kyrgios a dit qu’il avait traversé beaucoup de choses avant de devenir la personne qu’il est aujourd’hui. Vendredi, la star du tennis australienne a ouvert ses portes dans un article Instagram et a admis avoir déjà souffert de dépression. Mais les jours sombres sont derrière Kyrgios alors que le quadruple champion de l’ATP est content de qui il est devenu.

“Cette version de moi n’a pas été construite du jour au lendemain. C’est de l’expérience. C’est de la douleur. C’est de l’insécurité. C’est de la maltraitance. C’est de la dépression. J’ai dû traverser des choses pour arriver au niveau où j’en suis maintenant”, Kyrgios a déclaré dans un post Instagram.

Pendant ce temps, la tournée a été suspendue jusqu’au 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

Récemment, Kyrgios a proposé d’acheter et de livrer de la nourriture aux personnes qui avaient du mal à mettre de la nourriture sur la table pendant la fermeture de la pandémie de coronavirus. “S’il vous plaît, ne vous couchez pas l’estomac vide”, a posté Kyrgios sur Instagram.

“N’ayez pas peur ou ne soyez pas gêné de m’envoyer un message privé. Je serai plus qu’heureux de partager tout ce que j’ai.” Même juste pour une boîte de nouilles, une miche de pain ou de lait. “” Je vais le déposer à votre porte, pas de questions! “Un jour plus tard, l’Australien a commencé à tenir sa promesse et à livrer de la nourriture aux personnes les plus touchées par le coronavirus dans sa ville natale de Canberra.