Nick Kyrgios tient à poursuivre son histoire d’amour sur l’herbe alors que Marin Cilic et lui rejoignent le terrain du Queen’s Club

Nick Kyrgios et Marin Cilic, double vainqueur des Championnats Fever-Tree, sont les derniers joueurs à s’être inscrits au tournoi de cette année au Queen’s Club.

L’Australien Kyrgios devrait faire sa sixième apparition à l’événement avec sa meilleure performance à venir en 2018 quand il a atteint la demi-finale avant de perdre contre l’éventuel champion Cilic.

“J’adore jouer sur l’herbe, et les courts du Queen’s Club sont aussi bons que n’importe quel autre au monde”, a déclaré l’actuel numéro 39 mondial.

«Je serais ravi d’aller en profondeur aux championnats Fever-Tree et à Wimbledon cette année. J’ai bien joué, donc je suis pompé pour ce qui va arriver. “

Kyrgios, cependant, a fait tous les gros titres au Queen’s Club ces dernières années, car en 2018, il a été frappé d’une amende de 13000 £ pour avoir fait un geste obscène avec une bouteille d’eau tandis que l’année dernière, il a été condamné à une amende de 13766 £ pour conduite antisportive.

Son amende de 2019 est intervenue après avoir accusé un juge de ligne de “truquer” son match ainsi que d’insulter des officiels.

L’ancien champion de l’Open des États-Unis, Cilic, n’a jamais eu de problèmes au Queen’s Club et il reviendra pour tenter de remporter un troisième trophée.

“Marin adore jouer aux championnats Fever-Tree et les foules de Queen’s ont adoré le voir lever le trophée à deux reprises”, a déclaré Stephen Farrow, directeur du tournoi et directeur des événements internationaux et du jeu professionnel de la LTA.

“Nick a brillamment joué à Melbourne au début de l’année, et nous avons hâte de le voir apporter sa marque unique de tennis au Queen’s Club en juin.”

