Nick Kyrgios Trolls Alexander Zverev pour une tentative de tweener échouée

La star australienne Nick Kyrgios a finalement eu l’occasion de riposter contre Alexander Zverev et il ne l’a pas manqué.

Après que Zverev ait affirmé que beaucoup de gars à l’Open d’Australie étaient meilleurs que Kyrgios et l’ont minimisé en tant que concurrent, Kyrgios avait affiché un calme surprenant.

Cependant, après qu’Alexander Zverev a frappé un tweener embarrassant lors de son match de premier tour, Kyrgios n’a pas tardé à le troller.

Qu’est-ce que Nick Kyrgios a dit?

Zverev et Kyrgios ont participé à l’action du premier tour jeudi à l’Open d’Australie.

Sascha a eu un moment d’embarras en essayant d’exécuter un tweener. Malheureusement, il s’est trompé et a complètement raté le ballon lors d’un tir en plein air.

Après cela, le compte Twitter officiel de l’Open d’Australie a publié un GIF du moment demandant à Nick Kyrgios d’enseigner une ou deux choses à Zverev sur le tweener.

La star australienne a rapidement répondu avec une réponse cinglante. Il en a profité pour répondre aux propos de Zverev où la star allemande avait affirmé que de nombreux joueurs étaient mieux placés que Kyrgios:

“Je suis d’accord, beaucoup de meilleurs joueurs de tennis que moi, mais si vous frappez des préadolescents comme ça, s’il vous plaît tais-toi.”

Pendant ce temps, Alexander Zverev a pris les commentaires à la légère et a répondu via son compte Twitter:

«J’accueille favorablement les conseils. Je me dirige vers le formateur… 😂 ”

@NickKyrgios J’accueille favorablement les conseils. Je me dirige vers le formateur… 😂 https://t.co/wwJwGfnzbD

– Alexander Zverev (@AlexZverev) 21 janvier 2020

Plus tôt, Zverev avait fait quelques remarques intéressantes sur Kyrgios.

“Il y a beaucoup de jeunes qui sont en ce moment, aucune offense n’est juste meilleure que lui (Kyrgios). Ce n’est pas un match en trois sets où vous pouvez gagner en une heure et 20 (minutes) et sortir du terrain. Pour battre les meilleurs, vous devez jouer à votre meilleur pendant une plus longue période. »

Comment s’est passé leur premier jour à l’Open d’Australie 2020?

Lors de leurs affrontements au premier tour, Zverev et Kyrgios ont tous deux gagné en deux sets. Zverev a battu Cecchinato 6-4, 7-6, 6-3. En revanche, Kyrgios a remporté son match contre Sonego par une marge de 6-2, 7-6, 7-6.

Au tour suivant, Zverev affrontera le défi d’Egor Gerasimov tandis que Kyrgios affrontera Giles Simon de France.

Selon vous, qui réussira mieux à l’Open d’Australie avec Nick Kyrgios et Alexander Zverev?