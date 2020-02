Nick Kyrgios vise des tournois sur terre battue «blague» au milieu de la saison sur terrain dur

Nick Kyrgios a exprimé son mécontentement face aux tournois sur terre battue qui ont lieu pendant la saison sur terrain dur, affirmant que ce n’est pas bon pour le sport.

La saison en dur dure traditionnellement du début de l’année jusqu’à la fin mars et reprend ensuite en juillet.

Cependant, ces dernières années, plusieurs tournois sur terre battue ont eu lieu entre le Grand Chelem d’ouverture de la saison, l’Open d’Australie et le Sunshine Double (Indian Wells Masters et Miami Open) en mars.

Le calendrier de cette année présente des événements de terre rouge à Cordoue, Buenos Aires, Rio et Santiago.

Kyrgios a exprimé ses préoccupations concernant le calendrier sur Twitter à la suite d’un tweet sur Gianluca Mager qui s’est hissé au 77e rang du classement ATP après avoir terminé vice-champion de l’ATP 500 Rio Open ce week-end.

“Si vous pensez qu’avoir tous ces tournois sur terre battue pendant que nous sommes au milieu de la saison sur terrain dur est bon pour le sport et que l’avenir du tennis continue de se disputer”, écrit-il.

Si vous pensez qu’avoir tous ces tournois sur terre battue pendant que nous sommes au milieu de la saison sur terrain dur est bon pour le sport et que l’avenir du tennis continue de se disputer 🙏🏽

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 février 2020

Après que quelqu’un a tweeté “je ne veux pas défendre le swing en or – Rio est une putain de blague et Santiago la semaine prochaine est encore plus grosse. n’a tout simplement pas compris l’inclusion des popyrins dans le tweet initial “et Kyrgios a répondu avec” Factsssss “.

Factsssss https://t.co/GuK1H2Y1KH

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 février 2020

Cependant, l’Australien a clairement indiqué qu’il n’allait pas à l’Italian Mager, mais plutôt aux événements lui-même.

“Je ne vis personne. Je participe à ces tournois », a-t-il écrit.

Les faits. Je ne vis personne. Je vais à ces tournois

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 février 2020

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.