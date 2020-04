Nicola Pietrangeli: “Jouer loin de Rome, c’est perdre l’essence”

L’ancien joueur de tennis italien, Nicola Pietrangeli, Il a accordé une interview à Corriere Della Sera, où il a analysé toutes les nouvelles autour de lui et a avoué qu’il ne pouvait pas concevoir de jouer le Masters 1000 à Rome dans un autre endroit, sur une autre surface, encore moins à huis clos, car il perdrait l’essence du tournoi. . Il a également apprécié le niveau élevé que connaît le tennis italien.

Cette édition de Roland Garros allait être honorée pour fêter les 60 ans de son deuxième titre de champion: “C’est dommage que le tournoi ait été reporté à cause du coronavirus. Ils allaient me rendre un petit hommage pour commémorer qu’il y a 60 ans j’ai réussi à remporter mon deuxième titre. J’espère que cet hommage continuera et qu’ils pourront le faire en septembre quand tout cela sera terminé pandémie qui nous frappe “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UbiTennis.

Comment vous effectuez cette période de détention: “Je regarde beaucoup de séries et de films sur Netflix. Le reste du temps parce que je passe des jours en famille et que je me promène un peu dans la maison. J’ai aussi des moments où je m’assois sur le canapé et me souviens de mon temps en tant que joueur de tennis. Il y a des moments où je regrette de ne pas avoir J’ai pu gagner Wimbledon ou devoir quitter la moitié d’une édition de Roland Garros pour assister à la naissance de mon fils. J’ai aussi adoré d’autres tournois comme Monte-Carlo, Rome et Paris. Ce sont tous des dates fixes pour moi. Au contraire, je n’aimais pas vraiment jouer à New York”.

Pietrangeli préfère ne pas jouer le tournoi à Rome s’il ne peut pas être joué dans le Foro Italico: “Je préfère sauter une année plutôt que de jouer loin de Rome. Je ne peux pas imaginer jouer au Rome Masters 1000 ailleurs et sur une autre surface. J’ai lu qu’ils pouvaient jouer à Milan, Turin ou même jouer à l’intérieur. Il est très difficile de trouver des installations avec dix à douze courts pour pouvoir jouer un tournoi de ces caractéristiques. La possibilité de jouer à huis clos n’est pas envisagée non plus. Jouer un tournoi comme l’US Open à huis clos est un signe que seul l’argent compte et non les fans et les joueurs ” .

Le haut niveau du tennis italien: “Fognini est un joueur qui fait peur à n’importe quel joueur. Berrettini est un joueur qui a fait beaucoup de progrès et qui sait déjà ce que c’est que d’atteindre les phases finales des tournois majeurs. Sinner est potentiellement top dix à l’avenir. Je pense que le tennis italien est en l’un de ses meilleurs moments dans l’histoire du tennis et c’est un grand plaisir de le voir “, a déclaré Pietrangeli, qui a encouragé le président de l’ATP:” Je dois encourager Gaudenzi, puisqu’il est devenu président de l’ATP à un moment donné. très compliqué “, at-il conclu.

