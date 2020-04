Nicolas Jarry: “L’ITF m’a traité comme si j’étais la pire des personnes”

Après avoir reçu la sanction de onze mois après avoir été testé positif au dopage à la mi-janvier, Nicolas Jarry Il a laissé derrière lui la première étape de ce cauchemar qu’il vit. Maintenant, après avoir prouvé son innocence, il manque la deuxième partie, celle de purger sa peine. Profitant de la quarantaine globale et de la fermeture du circuit ATP, Septième match Il est pratiquement entré dans la chambre du Chili pour revoir tout ce qu’il a vécu cette année, depuis son titre à Bastad l’été dernier, puis après sa séquence de défaites et, enfin, la sanction controversée. Ce sont les points les plus intéressants qui ont été discutés dans l’exposé.

Premier titre à Bastad 2019. «Cela n’a pas été tellement apprécié parce que nous avons ensuite eu Hambourg où il a beaucoup défendu et j’ai joué contre Zverev. Heureusement, une fois que tout a été fini, j’ai pu en profiter pleinement avec toute ma famille et mes amis. C’est le dernier beau souvenir que j’ai de ma carrière, une très bonne semaine où je me suis sentie merveilleusement bien dès la première minute. Le club est fantastique, la cour centrale est au milieu de l’hôtel, vous allez vous entraîner avec vos tongs, cela vous fait vous sentir très détendu ».

Douze défaites consécutives après cette victoire. «C’est étrange que les gens ne réalisent toujours pas que seuls les meilleurs du monde gagnent chaque semaine, mais les médias ne regardent que cela. Les mortels ne fonctionnent pas comme ça. Dans mon cas, il n’était peut-être pas normal de passer de champion à défaite en autant de premiers rounds. Je me suis détendu un peu après ce triomphe, j’ai pris un poids énorme sur moi, je travaillais depuis longtemps pour atteindre ce titre. Maintenant, je travaille dur pour devenir un joueur beaucoup plus cohérent. »

Force mentale pour sortir de ce tunnel. «Seules les personnes qui suivent le tennis et qui me suivent depuis l’enfance peuvent le comprendre. En tant que junior, j’ai également connu une mauvaise séquence de six défaites consécutives, c’est là que vous vous arrêtez pour penser que si vous êtes vraiment bon, comment pouvez-vous être bon si vous perdez six matchs consécutifs? Cela a été une chose normale dans ma carrière. Une fois, en parlant avec Pablo Andújar à Viña del Mar, il m’a dit qu’il avait neuf premiers tours d’affilée. Lui, qui était un joueur ATP. Cela m’a donné envie de pleurer, je voulais juste retourner au travail pour récupérer. Au final, ce peu de chance qui vous manque peut apparaître à tout moment pour mettre fin à la séquence ».

Fusion ATP / WTA. «Il parle de ce sujet depuis le début de l’année. Je pense que c’est peut-être quelque chose de nouveau et ça peut être bien. Il n’y a pas d’autre sport qui soit ensemble, qui soit mixte, donc ça peut sûrement être bon pour les femmes, surtout pour tout ce qui se vit au quotidien dans le tennis avec ce thème. Nous verrons comment la question économique est gérée, voir si cette fusion est possible et si cela aide davantage l’ATP ou la WTA. En tout cas, ce sera difficile car il y a encore des choses à changer au sein de l’ATP lui-même, qu’il faudrait voir en premier. Le tennis est un sport où seuls les 80 premiers du classement gagnent de bonnes sommes d’argent, les autres doivent aller chercher la vie à chaque saison. »

Situation inconfortable en apprenant son positif au dopage. “La notification a été envoyée via un portail, tel qu’un Gmail spécifique où l’ATP vous envoie des messages à ce sujet. De là, j’ai dû trouver un avocat pour dialoguer avec eux et avec l’ITF. Ce sont des moments où vous vivez beaucoup d’incertitude, il y a un long délai dans les réponses, ils vous traitent tout le temps comme si vous l’aviez fait exprès, comme si vous étiez coupable, ils vous traitent comme si vous étiez la pire personne au monde. L’ITF est censé être un partenaire, c’est pour lui que vous travaillez, il devient donc très difficile d’accepter ces gestes. Vous connaissez les règles générales, mais vous ne penserez jamais qu’une pilule va être contaminée et va générer tout cela.

