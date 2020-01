Nicolás Jarry, provisoirement suspendu pour dopage

Nicolas Jarry a été provisoirement suspendu pour avoir testé positif pour les substances interdites au cours du différend passé Finales de la Coupe Davis, à Madrid. Le Chilien, numéro 78 mondial, a été testé positif pour un échantillon d’urine à Ligandrol et Stanozol, deux substances interdites par le Agence mondiale antidopage (AMA)

La Fédération internationale de tennis (ITF) a annoncé mardi la suspension. “C’est l’un des moments les plus difficiles que j’ai dû affronter dans ma vie. Les niveaux de ces substances sont si incroyablement bas qu’ils équivalent à un billionième de gramme., des niveaux si bas qu’aucune substance n’aurait pu m’apporter aucun avantage pour améliorer mes performances “, a-t-il défendu. Jarry dans les réseaux sociaux.

“Je tiens à préciser que je n’ai jamais délibérément consommé de substance interdite dans ma carrière et, en fait, je m’oppose complètement au dopage. Dans les prochains jours, je consacrerai tout mon temps et je m’efforcerai de découvrir d’où viennent ces substances, afin que mon équipe juridique et moi-même nous pouvons clairement clarifier cette situation “, a-t-il ajouté.

POSITIF À LA FIN DU DAVIS

La joueuse de tennis de 24 ans a livré l’échantillon d’urine le 19 novembre lors du différend sur la Coupe Davis avec son pays, Chili. Le 4 janvier, il a été accusé d’avoir enfreint les règles antidopage et ce 14 janvier a été provisoirement suspendu en attendant que Jarry puisse contester.

“Je veux, en plus de démontrer mon innocence, utiliser à l’avenir ce qui m’arrive comme exemple pour tous les jeunes athlètes, afin que des cas comme celui-ci ne se reproduisent plus jamais. Je le dis parce que il semble que ce soit un cas de contamination croisée d’une multivitamine fabriquée au Brésil, que mon médecin m’a recommandé de prendre, car ils avaient la garantie de ne pas transporter de substances interdites “, a expliqué la joueuse de tennis.

Jarry, qui est devenu 38 dans le monde en juillet dernier, a participé à la dernière Coupe ATP, perdant les trois matchs qu’il a disputés. Après avoir échoué à la phase précédente du tournoi d’Adélaïde, son prochain arrêt au calendrier était le premier Grand Chelem de la saison à Melbourne.

