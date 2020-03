Nicolas Kicker: “Mon objectif est d’entrer dans le top30”

Après plusieurs mois de silence à l’ombreNicolas Kicker commence à voir la lumière au bout du tunnel. L’Argentin de 27 ans, sanctionné en mai 2018 pour avoir truqué un match de tennis lors de la saison 2015, purge actuellement ses derniers mois de suspension sur le circuit. Une peine de quatre ans qui a été réduite pour donner le feu vert à son retour à partir de janvier 2021. Il est vrai qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et que le coronavirus n’aide pas à penser à l’avenir en ce moment, mais le joueur de tennis Merlo partage son espoir et son espoir dans cette interview avec Page 12.

“Je ressens un soulagement incroyableJ’étais très incertain car je ne savais pas si la sanction était abaissée ou non. Maintenant, j’ai déjà une date précise à viser et je peux me fixer des objectifs à court et à long terme », commence le joueur de Merlo, qui est marqué en rouge le 23 janvier de l’année prochaine. Ce sera la date à laquelle vous vous sentirez à nouveau comme un joueur de tennis, une expérience que vous avez essayée pour la dernière fois à l’ATP 250 2018 à Lyon.

L’horizon a beaucoup changé pour un Nicolás qui ne se cache pas lorsqu’on l’interroge sur ce putain de match à Barranquilla, la défaite qui, des années plus tard, couperait sa meilleure forme, alors qu’il vivait déjà parmi les cent meilleurs du monde. “Nous faisons tous des erreurs, certains plus sérieux et d’autres moins. La leçon la plus importante que tout cela m’a laissée est que vous devez toujours suivre la vérité et prendre soin de ces erreurs. A cette époque, les joueurs sont jeunes, vulnérables et voyagent seuls car ils n’ont pas assez d’argent pour prendre l’entraîneur », explique le joueur.

Kicker, comme tant d’autres, est tombé dans le piège des matchs amoureux, un réseau mondial qui punit le circuit mené par une mafia qui tire les ficelles à l’ombre. «Au début, ils essaient toujours d’avoir des contacts via les réseaux sociaux, ils se font passer pour des sponsors, ils vous emmènent dans la conversation et ils vous promettent des mensonges. J’aimerais avoir la solution à ce problème mais je pense que c’est une question très délicate. Il vaut mieux être très prudent avec les personnes qui vous approchent, à la fois sur les réseaux sociaux et personnellement. Surtout, il faut être clair sur ses valeurs et ne pas se laisser berner “, explique l’Argentin, un homme renouvelé après avoir traversé cet enfer.

Pour lui, cette quarantaine de coronavirus ne signifie pas autant que pour les autres. Lui, qui n’a plus joué de tournoi officiel depuis mai 2018. «Pendant tout ce temps J’ai réalisé qu’il y a une vie après le tennis. J’ai vraiment apprécié tout ce temps avec mon fils. Ma famille a un club privé et nous faisons beaucoup de rénovations, heureusement c’était magnifique. Je me suis également inscrite à des cours d’anglais, une langue clé pour voyager sur le circuit. J’ai toujours essayé de garder mon esprit occupé avec diverses choses, comme continuer à m’entraîner ou faire mes devoirs avec mon fils. La clé est d’être disposé et de se fixer des objectifs, mais le rôle des personnes qui vous entourent est également très important », se souvient-il devant le bus de Pablo Amalfitano.

Il ne reste plus qu’à attendre janvier 2021 pour apparaître sur le calendrier et Kicker peut commencer à récupérer tout ce temps perdu. Il le fera à 28 ans, peut-être le meilleur âge pour arriver à maturité pour atteindre ses objectifs à partir de zéro. «Ce sera un beau défi pour moi; Heureusement, cette fois, lorsque j’étais hors du circuit, j’ai pu m’entraîner tous les jours. Je vais revenir mieux qu’avant, mon objectif est de me mettre entre les deux

