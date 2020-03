Nicolás Kicker voit la lumière au bout du tunnel

Nicolas Kicker vous êtes sur le point de vous lancer dans un nouveau voyage. Un chemin de rédemption très probable: celui que vous connaissez déjà, mais qui se déroulera dans des circonstances très différentes. Le tennis est en quarantaine, mais ce n’est rien qu’il ne sache: il s’est déjà habitué à l’entraînement sans pouvoir concourir. Payant toujours pour ce qu’il appelle «une très grave erreur», 2021 sera l’année du retour d’un joueur de tennis renouvelé.

“Je vois la lumière au bout du tunnel.” Une phrase ne pourrait jamais mieux définir la situation de quelqu’un. Kicker a parlé à la radio du 3sual Tennis Podcast, la première fois que l’air est libéré après la suspension. Dans un vaste programme, le joueur de tennis né à Merlo a révélé de nombreux aspects après cette nuit fatidique au cours de laquelle il a truqué son match contre Lapentti.

“De toute évidence, le pire est passé et je l’ai vécu, ce qui était toute l’exposition médiatique que j’avais avant de jouer à Roland-Garros. J’avais eu un processus avant d’être suspendu, comme c’est évident, ils enquêtaient déjà sur moi. Je l’ai vu venir mais je ne pensais pas que cela aurait un tel impact. Depuis le jour où j’ai été suspendu, j’ai toujours su que je devais retourner sur le circuit et continuer à courir et à m’entraîner. Pendant tout ce temps, j’avais beaucoup de choses à faire, j’ai même couru jusqu’à quatre marathons. le club de ma famille, nous avons fait un terrain de football, un court de piste rapide pour m’entraîner, j’ai étudié l’anglais. De plus, je suis papa et quand vous êtes un joueur vous voyagez 27 semaines par an, alors maintenant je me suis tourné vers ça, c’était très important pour moi“

Passer du temps de qualité avec son fils était l’un des moyens d’échapper à Kicker, mais aussi une véritable bénédiction: découvrez comment votre enfant commence à grandir. Et c’est que l’Argentin était père à 21 ans, chose inhabituelle dans la société d’aujourd’hui. “La nouvelle que j’allais avoir un enfant était un seau d’eau froide (rires). À cette époque, j’avais mille doutes, mais j’ai choisi de l’avoir et c’était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée.” Cependant, le pire moment possible est de révéler la vérité à votre descendant. “Dire à mon fils était le moment qui m’est vraiment venuC’est différent de le faire avec un ami. Je devais lui dire la vérité. Je lui ai dit en certains mots pour qu’il comprenne et qu’il comprenne. Il a dit: “Eh bien, maintenant tu vas pouvoir passer plus de temps avec moi.” Bien sûr, il a vu le côté positif (rires). “

Il est important de distinguer pourquoi Kicker a été le protagoniste d’un match: il offre du contexte, pas des justifications. L’Argentin a expliqué les raisons qui l’ont amené à prendre cette décision: “Je me souviens qu’à ce moment-là, je gravissais le classement, j’avais fait deux finales Challenger mais il me restait très peu d’argent. Je demandais toujours de l’argent à mes parents et je ne pouvais pas voyager pour des tournois avec un entraîneur, je ne pouvais pas faire les choses assez bien et surtout avec un enfant. J’ai donc fait cette erreur. Dans ce tournoi, j’étais seul, c’était une impulsion qui, peut-être accompagnée de quelqu’un, ne m’aurait pas traversé l’esprit. Jusqu’à aujourd’hui, mes parents ont eu du mal à le comprendre, ils m’ont complètement mis en banque mais je ne voulais pas continuer à dépendre d’eux. A cette époque j’avais 21 ans, un garçon de 1 an et mois, je me séparais … mais ce ne sont pas des justifications pour me nettoyer“

Avant la sanction, le joueur de tennis a expliqué comment les parieurs l’avaient contacté: “Les arrangeurs m’avaient déjà contacté auparavant. A la première approche, ils m’ont dit qu’ils étaient sponsors, qui voulait me parrainer, m’a même donné une voiture. Ils vous emmènent dans cette voie. C’était il y a six ans, lorsque je jouais une tournée en Europe, c’était quand ils ont révélé qu’ils étaient des joueurs et à Barranquilla, en jouant au Challenger, c’est quand ils m’ont offert la somme d’argent et j’ai décidé d’accepter. Ils vous contactent sur Facebook, mais c’est tout, c’est quelque chose qui est fini. Je préfère ne pas m’en souvenir. ”

Après avoir été sanctionné, Kicker est devenu une personne avec beaucoup de connaissances sur le fonctionnement des mafias de l’intérieur et sur ce qu’il faut retirer d’une expérience comme celle-ci: “Le TIU est là pour nous protéger. Si un groupe de joueurs vient, vous serez Ils vous approchent ou vous menacent, vous devez aller les dénoncer, il y a aussi un espace pédagogique, ils vous expliquent comment se comporter dans certaines situations. Le joueur de tennis est au point le plus vulnérable lorsqu’il joue Futures, Challengers et est jeune. C’est là que pointe ce groupe de joueurs, quand vous êtes vulnérable et qu’ils vous promettent des choses qui plus tard sont des mensonges. Nous faisons tous des erreurs, certaines plus graves, d’autres moins graves. C’était mon tour et c’est une erreur que je paie cher. Je l’accepte, je prends les choses en main et continue. À cette époque, j’avais 70 ans dans le monde, j’ai joué la Coupe Davis avec l’Argentine et ce fut un coup dur pour ma carrière et ma vie. Ce que j’ai fait c’est crime très grave dans le monde du tennis. À l’époque, je n’ai pas mesuré les conséquences, je ne savais pas ce que je faisais. ”

Enfin, Nicolás a parlé de ses objectifs lors de son prochain tour du circuit: “J’aimerais jouer jusqu’à 35 ou 36 ans et de pouvoir atteindre mes objectifs, qui sont principalement d’être parmi les 30 meilleurs au monde. Avant d’être suspendu, je comptais jouer jusqu’à 31 ans, mais maintenant je pense que je vais jouer un peu plus longtemps (rires). “

